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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने OTT पर दी दस्तक, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे 349 रुपये

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने OTT पर दी दस्तक, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे 349 रुपये

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हो गई है. हालांकि, इसे देखने के लिए दर्शकों को 349 रुपये खर्च करने होंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 10:33 AM (IST)
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सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फैंटेसी थ्रिलर फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा. अब सिनेमाघरों में छह हफ्ते पूरे करने के बाद फिल्म ने आखिरकार ओटीटी पर दस्तक दे दी है. 

'द वन' की OTT रिलीज का इंतजार खत्म, अमेजन प्राइम पर हुई स्ट्रीम

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दर्शक लंबे समय से 'द वन' की ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. अब उनका इंतजार खत्म हो गया है. फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है. मेकर्स ने खुद इसकी जानकारी दी है. हालांकि, फिल्म को ऑनलाइन देखने के लिए दर्शकों को थोड़े पैसे खर्च करने होंगे. दरअसल, फिलहाल ये फिल्म प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसे रेंट पर देखना होगा.

फिल्म देखने के लिए देने होंगे 349 रुपये

'द वन' को अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंटल बेसिस पर रिलीज किया गया है. यानी दर्शक 349 रुपये देकर फिल्म देख सकते हैं. खास बात ये है कि जिन लोगों के पास पहले से अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है, उन्हें भी इसे देखने के लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे. 

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने OTT पर दी दस्तक, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे 349 रुपये

'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के बारे में जानिए

'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक फोकलोर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. इनके अलावा फिल्म में श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और अनुप सोनी भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. इस फिल्म को एकता कपूर और शोभा कपूर ने प्रोड्यूस किया है. अब देखना होगा कि सिनेमाघरों के बाद OTT पर फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

कैसी है 'द वन' की कहानी?

'द वन' की कहानी ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और उसकी पत्नी ममता (तमन्ना भाटिया) के इर्द-गिर्द घूमती है. ऋषि मुंबई में रहता है और कई साल बाद छठ पूजा के मौके पर अपनी पत्नी के साथ बिहार स्थित अपने पुश्तैनी गांव लौटता है. गांव के पास एक घना जंगल है, जिसे लोग वन देवी का पवित्र स्थान मानते हैं. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद इस जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है. 

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने OTT पर दी दस्तक, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे 349 रुपये

हालांकि, ऋषि इन मान्यताओं को अंधविश्वास मानता है. इसी बीच गांव के जंगल से होकर सड़क बनाने की योजना सामने आती है, जिसका कुछ लोग विरोध करते हैं. ऋषि इस योजना का समर्थन करता है और एक दिन सूर्यास्त के बाद जंगल में चला जाता है. इसके बाद वहां रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती हैं. धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि जंगल से जुड़ी पुरानी कहानियां महज अंधविश्वास नहीं हैं. अब उसे अपने परिवार और पूरे गांव को एक रहस्यमयी शक्ति से बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Siddharth Malhotra The Vvan
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