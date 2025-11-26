‘द पेट डिटेक्टिव’ से लेकर ‘प्राइवेट’ तक इस हफ्ते OTT पर देखें 4 बेहतरीन मलयालम फिल्में

अगर आप OTT पर नई और दिलचस्प फिल्में ढूंढ रहे हैं, तो इस हफ्ते मलयालम सिनेमा आपके लिए शानदार लाइनअप लेकर आया है, ‘द पेट डिटेक्टिव’ से लेकर ‘प्राइवेट’ तक चार ऐसी फिल्मों की रिलीज हुई है, जो बेहतरीन कंटेंट और दमदार परफॉर्मेंस का वादा करती हैं. जानिए इस हफ्ते OTT पर क्या-क्या है खास.

OTT पर देखें 4 बेहतरीन मलयालम फिल्में

द पेट डिटेक्टिव

प्रणीश विजयन के निर्देशन में बनी मल्यालम फिल्म ‘द पेट डिटेक्टिव’ एक हल्की-फुल्की एक्शन-कॉमेडी है, जिसमें एक छोटे शहर का लड़का अपने पिता की डिटेक्टिव एजेंसी संभालते हुए अजीबोगरीब केसों से जूझता नजर आता है. कहानी मजेदार मोड़ों के साथ आगे बढ़ती है और इसी दौरान उसके सामने एक बड़ा मामला भी आ जाता है.फिल्म में शराफ यू. धीन, अनुपमा परमेस्वरन, विनय फोर्ट, विनायकन, श्याम मोहन, जोयमोन ज्योतिर, भगत मैनुअल, विजय राघवन, रेंजी पनिक्कर, शोबी थिलकन अहम किरदारों में हैं, जबकि सनी वेन कैमियो में नजर आते हैं. .ये फिल्म 28 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

थेलिवु साहिथम

मल्यालम फिल्म ‘थेलिवु साहिथम’ एक सस्पेंस-ड्रामा है, इसका निर्देशन सकीर मान्नारमला ने किया है. फिल्म में निशांत सागर, मेजर रवि, राजेश शर्मा, अबू सलीम और निर्मल पलाझी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म की शुरुआत होती है ऑफिसर सोलामन के छुट्टियों के बाद गांव के अपने स्टेशन लौटने से. लौटते ही वह पाता है कि एक दुकानदार की रहस्यमयी मौत और गांव में उभरती अजीब ड्रॉइंग्स ने सभी को दहशत में डाल दिया है. पुलिस की शुरुआती जांच जहां कुछ स्थानीय लोगों पर शक की सुई घुमाती है, वहीं आगे चलकर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है. इस फिल्म को आप 22 नवंबर से मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं.

आर्यन

प्रवीण के के निर्देशन में बनी तमिल एक्शन-क्राइम थ्रिलर ‘आर्यन’ अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है, जिसका मल्यालम-डब वर्ज़न भी दर्शकों को देखने मिलेगा. फिल्म की कहानी एक डीसीपी की है, जो एक संघर्षरत लेखक द्वारा किए जा रहे सनसनीखेज अपराधों की कड़ी जांच में जुट जाता है. फिल्म में विष्णु विशाल, सेल्वराघवन, श्रद्धा श्रीनाथ, मानसा चौधरी, तारक पोनप्पा, राजा रानी पंडियन, माला पार्वती और अभिषेक जोसेफ जॉर्ज अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. फिल्म 28 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

प्राइवेट

दीपक डियोन के निर्देशन में बनी मल्यालम ड्रामा फिल्म ‘प्राइवेट’ दो अलग-अलग दुनिया से आए किरदारों की कहानी दिखाती है. इस फिल्म में इंद्रंस, मीनााक्षी अनुप और अन्नू एंटोनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं. इस फिल्म को आप 21 नवंबर से मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं.