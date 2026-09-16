'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का हुआ ऐलान, जानें- कब और कहां देख सकेंगे

मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने पांचवें सीजन के साथ ओटीटी पर लौट रहा है. इसी के साथ एक बार फिर कपिल शर्मा अपनी टीम सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वापसी करेंगे. शो में इस बार भी सेलिब्रिटीज के साथ कपिल शर्मा और उनकी टीम की जबरदस्त मस्ती-मजाक देखने को मिलेगा. तो चलिए यहां जानते हैं कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5 कब और कहां स्ट्रीम होगा?

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' कब और कहां देख सकेंगे?

बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 का प्रीमियर 26 सितंबर को होगा. नए एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे. इस बार, नेटफ्लिक्स इस सीजन को 'हंसी का त्योहार' की थीम पर पेश कर रहा है, जिससे शो के कॉमेडी फॉर्मेट में एक त्योहार जैसा मजा जुड़ जाएगा. मेकर्स ने सेलिब्रिटी गेस्ट, न्यूजमेकर्स सहित कई मेहमानों के साथ खुलकर बातचीत और बिना स्क्रिप्ट वाले मजेदार पलों का वादा किया है. शो को प्रोमो भी जारी कर दिया गया है.

शो की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में लिखा है, " ढोल, नगाड़ा अब सब बजेगा क्योंकि हंसी का त्योहार अब नेटफ्लिक्स पर सजेगा. देखिए द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा सीजन 5 26 सितंबर से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर."

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हंसी के त्योहार से सजा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का प्रोमो

प्रोमो में कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह, कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और नवजोत सिंह सिद्धू फुल फेस्टिव अटायर और मूड में दिख रहे हैं. इसके बाद कपिल कहते नजर आते हैं कि सीजन 5 आ गया और फिर म्यूजिक बजने लगता है. फिर कपिल कहते हैं चलो शुरू करो भई. इसके बाद कृष्णा और कीकू डांडिया लेकर डांस करते नजर आते हैं. वहीं कपिल भी नाचते दिखते हैं जबकि अर्चना क्रिसमस ड्रेस में ऑडियंस से गिफ्ट लेती दिखती हैं.

इसी दौरान सुनील भी रंगीले अंदाज में दिखते हैं. इसके बाद अर्चना मैरी क्रिसमस कहती नजर आत हैं जबकि कपिल कहते हैं मुझे लगता है ये दीवाली है. जबकि कृष्णा कहते हैं ईद और सुनील कहते हैं कि नवरात्रि है. कंफ्यूजन के बीच अर्चना कहती हैं इतने सारे त्योहार एक साथ और फिर नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होती है जो कहते हैं शुरू हो गया है नेटफ्लिक्स पर और फिर सभी डांस करते हुए कहते हैं शुरू हो गया है हंसी का त्योहार. इसके बाद कपिल शर्मा कहते हैं कि हंसी का त्योहार नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर से आ रहा है.

शो की वापसी पर कपिल शर्मा ने क्या कहा?

शो की वापसी के बारे में बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा, "हर सीज़न में हमें लगता है कि हमने काफ़ी मस्ती कर ली है, और फिर हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है! और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही चीज़ हमें आगे बढ़ाती रहती है."

दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, "दुनिया भर में हमारे दर्शकों ने नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को जो प्यार दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. इस बार हम आने वाले त्योहारों को पूरे दिल से मनाएंगे... चाहे वह दिवाली हो या क्रिसमस."

अपने खास अंदाज में कपिल ने मजाक करते हुए कहा, "बस लिफाफs अर्चना जी से दूर रखिएगा, बाकी हम हंसी का त्योहार तो लेकर आ ही रहे हैं!"