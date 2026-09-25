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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTGIKS 5: कपिल शर्मा शो में 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट, अजय देवगन ने बताया काजोल होतीं तो कैसे बनती फिल्म?

TGIKS 5: कपिल शर्मा शो में 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट, अजय देवगन ने बताया काजोल होतीं तो कैसे बनती फिल्म?

The Great Indian Kapil Show Season 5: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के 5वें सीजन का ऐलान हो गया है, जिसका ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट के साथ कपिल मस्ती मजाक करते दिखे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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The Great Indian Kapil Show Season 5: नेटफ्लिक्स का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का 5वां सीजन जल्द ही शुरू होने जा रहा है. इस बार कपिल शर्मा भरपूर जोश में नजर आ रहे हैं. शो का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कपिल शर्मा शो के फर्स्ट गेस्ट बनकर 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट पहुंची. इस दौरान मजाक मस्ती भी खूब होती है. इसी बीच अजय ने फिल्म काजोल की कास्टिंग को लेकर बात की और मजेदार जवाब दिया.

दरअसल, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के ट्रेलर में कई गेस्ट नजर आते हैं. इसमें तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट और जाकीर खान भी पहुंचे दिखाई देते हैं. उनसे कपिल मजेदार सवाल करते हैं और उनके जवाब भी उतने ही मजेदार होते हैं. शो में हंसी के ठहाके अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू लगाते हुए नजर आते हैं.

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अगर 'दृश्यम' का हिस्सा होतीं काजोल तो क्या होता?

वहीं, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 5 में पहुंची 'दृश्यम 5' की स्टार कास्ट से कपिल खूब मजाक मस्ती करते हैं. वो बताते हैं, 'मेरी अजय सर से 15 सालों में 5 बार बात हुई है. तू कैसा है मैं ठीक हूं...' इस पर सभी हंसने लगती है. वहीं, श्रिया सरन भी बताती हैं कि फिल्म के सेट पर उनसे भी यही बात होती थी.

 
 
 
 
 
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इस बीच कपिल शर्मा ने अजय देवगन से पूछा, 'अगर दृश्यम का हिस्सा काजोल मैंम होतीं तो क्या होता, वो पहले ही सीजन में अपराधी का पता लगा देतीं?' इस पर अजय देवगन ने मजेदार जवाब दिया और कहा, 'अगर वो इसका हिस्सा होतीं तो पहले वाली ही नहीं बन पाती.' आपको बता दें कि शो का हिस्सा तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आने वाले हैं. ट्रेलर में कपिल को एक्ट्रेस से फ्लर्ट करते हुए देखा गया था.

कब और कहां देख सकते हैं 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'?

बहरहाल, अगर कपिल शर्मा शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की स्ट्रीमिंग के बारे में बात की जाए तो इसे हर शनिवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से स्ट्रीम किया जाएगा. इसे रात 8 बजे घरवालों के साथ घर बैठकर देख सकते हैं. शो का पहला एपिसोड 26 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें अजय देवगन, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत और इशिता दत्ता 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट शामिल होने वाली है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Sep 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn The Great Indian Kapil Show
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