मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों फैंस को अपने कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के 5वें सीजन से एंटरटेन कर रहे हैं. उनके शो के अगले मेहमान बॉलीवुड के पावर कपल के रूप में शुमार सैफ अली खान और करीना कपूर खान बनेंगे. कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सैफ अली खान एजुकेशन को लेकर करीना को रोस्ट करते हुए दिखाई दिए.

सैफ ने करीना को कई शहरों में किया प्रपोज

बता दें कि सैफ और करीना ने एक दूसरे को चार से पांच साल तक डेट करने के बाद साल 2012 में शादी रचाई थी. प्रोमो की शुरुआत में करीना ने सैफ से कहा, 'मुंबई में प्रपोज किया था, ग्रीस में प्रपोज किया था, पेरिस में प्रपोज किया था. तब जाकर मैंने हां कहा.' इसके बाद सैफ ने कहा, 'अगर आप मुंबई में मान जाती तो काफी पैसे बचते मेरे.'

सैफ ने एजुकेशन को लेकर करीना को किया रोस्ट

प्रोमो में आगे कपिल शर्मा ने सैफ अली खान से पूछा, 'आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे?' इस पर सैफ ने कहा, 'पढ़ाई में इतना अच्छा रहता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता. सॉरी, ये बहुत बड़ा अपमान है, माफ कीजिए.' इसके बाद सैफ ने करीना की चुटकी लेते हुए उनसे पूछा, 'आप कहां तक पढ़ी हो?' पति सैफ का सवाल सुनकर करीना मुस्कुराने लगीं और चुप्पी साध ली.

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खर्राटे लेते हैं सैफ और करीना

कपिल ने आगे करीना से सवाल किया कि क्या सैफ खर्राटे लेते हैं? इस पर करीना ने हां में जवाब दिया. फिर सैफ ने करीना को लेकर भी ये ही खुलासा किया. उन्होंने कहा, 'और आप क्या करती हैं. मैंने एक बार आपको रिकॉर्ड भी किया था. यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो ही करीना कपूर है.'

कब आएगा सैफ-करीना वाला एपिसोड

कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर आ रहा है. सुनील ग्रोवर ने इस प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रोमांस भी है, रोस्ट भी है और घी का तड़का भी. सैफ अली खान और करीना कपूर खान को देखें द ग्रेट इंडियन कपिल शो में. 17 अक्टूबर को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर.'