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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTGIKS 5: कपिल शर्मा शो में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का, अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान

TGIKS 5: कपिल शर्मा शो में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का, अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान

The Great Indian Kapil Show 5: कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन 5 शुरू हो चुका है. पहला एपिसोड धमाकेदार रहा, जिसमें सुनील ग्रोवर ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को हैरान कर दिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Sep 2026 09:48 PM (IST)
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कपिल शर्मा एक बार फिर से कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आने वाले हैं. नेटफ्लिकस पर उनके शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का 5वां सीजन शुरू हो चुका है. इसका लेटेस्ट एपिसोड 26 सितंबर को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया, जिसमें सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक के साथ ही कपिल शर्मा एक बार फिर से फॉम में नजर आए. शो में सुनील ग्रोवर ने अजय देवगन बनकर दर्शकों को हैरान कर दिया है.

दरअसल, नेटफ्लिक्स के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 5 के पहले एपिसोड में फिल्म 'दृश्यम 3' की स्टार कास्ट पहुंची, जिसमें अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल भी पहुंचीं. इसके साथ ही बाद में जयदीप अहलावत और फिल्म के डायरेक्टर ने भी उन्हें ज्वॉइन किया.

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कपिल शर्मा ने सास के सामने किया फ्लर्ट

कपिल शर्मा ने शो से धमाकेदार वापसी की. कपिल शर्मा ने नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह की टांग खींची. साथ ही श्रिया सरन से वो लगातार फ्लर्ट करते रहे. वहीं, एक्ट्रेस भी उनकी मजाक मस्ती पर ठहाके लगाकर हंसती नजर आईं. कई मौकों पर एक्ट्रेस को शर्म से लाल होते हुए भी देखा गया. इस दौरान कपिल का वही अंदाज कमाल का लगा. शो में स्टार्स ने पुराने दिनों को भी याद किया.

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'दृश्यम' ने काजोल होतीं तो क्या होता...?

इसके साथ ही 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' में कपिल ने 'दृश्यम' को लेकर सवाल किया. उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से पूछा, 'अगर काजोल पहली वाली में होतीं तो तभी रिवील कर देतीं सब कुछ.' इस पर अजय देवगन ने झट से कहा, 'तो पहली वाली ही नहीं बन पाती.' इसके बाद सभी हंसी के ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं.

 
 
 
 
 
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अजय देवगन बन सुनील ग्रोवर ने किया हैरान

वहीं, शो में अजय देवगन की कॉपीज को भी बुलाया गया, जिसमें सुनील ग्रोवर ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया. कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, अजय देवगन के लुक में आए थे और उनका लुक एकदम उनके जैसा ही था, जो एक दम ही हैरान करने वाला था. उन्होंने एक्टर से मजाक मस्ती की. साथ ही इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसके बाद हर कोई अपने पेट पकड़ने पर मजबूर हो गया.

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आपको बता दें कि अजय देवगन से पहले सुनील ग्रोवर ने आमिर खान बनकर लोगों को हैरान कर दिया था. वो पहली बार ऐसा मौका था जब उन्होंने किसी एक्टर के लुक को हूबहू कॉपी कर दर्शकों को हैरान कर दिया. इसे देख खुद आमिर खान भी हैरान थे. ऐसे में अब अजय देवगन भी उनके अपने लुक में देखकर शॉक्ड थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
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