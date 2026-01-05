आमिर खान बने सुनील ग्रोवर ने जया बच्चन के पैपराजी वाले बयान पर कसा तंज, बोले- पैंट अच्छी है आज
द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की. इस दौरान सुनील ने पैपराजी को लेकर भी एक एक्ट प्लान किया.
द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4 का लेटेस्ट एपिसोड काफी चर्चा में बना हुआ है. इस एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे. सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की मिमिक्री की थी. सुनील ग्रोवर ने अपने परफेक्ट कॉमेडी, मिमिक्री से फैंस को इंप्रेस किया. उन्होंने बिल्कुल आमिर खान की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो किया. एक झलक में तो सुनील ग्रोवर आमिर खान जैसे लग भी रहे थे. सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज वायरल हैं.
सुनील ने किया पैपराजी कल्चर को लेकर एक्ट
इसी बीच सुनील ने पैपराजी कल्चर को लेकर भी एक्ट किया. बता दें कि कुछ समय पहले जया बच्चन ने पैपराजी को लताड़ लगाई थी. उन्होंने कहा था कि पैपराजी गंदे पैंट पहनते हैं. पैपराजी को लेकर जया ने जो बयान दिया था, उसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था.
अब सुनील ने पैपराजी को लेकर लाइट हार्टेड एक्ट किया. इस में देखा जा सकता है कि सुनील पैपराजी के सामने पोज करते हैं. उनके चारों तरफ पैपराजी होते हैं. वो पैपराजी को पोज करते हुए कहते हैं- आज कपड़े अच्छे पहने हुए हैं तुमने. पैंट अच्छी है आज. सोशल मीडिया पर सुनील का ये एक्ट वायरल है. सुनील के इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को जया बच्चन की याद आ गई. सुनील ने शो में कार्तिक और अनन्या के साथ भी खूब मस्ती की थी.
जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर कहा था ये
जया ने पैपराजी को लेकर कहा था, 'मेरा और पैपराजी का रिश्ता जीरो है. मैं मीडिया की इज्जत करती हूं, ये जो पैपराजी हैं वो गंदे-गंदे कपड़े-पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं. उन्हें लगता है कि मोबाइल है तो वो आपकी तस्वीर ले सकते हैं. वो जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, कि तरह के लोग हैं? कहां से आते हैं और क्या पढ़ाई-लिखाी है? ये हमें रिप्रजेंट करेंगे? '
