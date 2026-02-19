कपिल के शो में हंसी का धमाका! जैकी श्रॉफ की कॉपी कर छाए कृष्णा, माधुरी ने खोले पुराने राज

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में जल्द ही बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ी जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित नजर आने वाले हैं. इस जोड़ी के शो में आने से 90 के दशक की यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी. मेकर्स ने हाल ही में शो का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें दोनों नजर आ रहे हैं.

प्रोमो में माधुरी दीक्षित ने बताया कि कब वो पहली बार जैकी श्रॉफ से मिली थीं. माधुरी ने कहा कि पहली बार जब मैंने जैकी श्रॉफ को देखा तब मैं कर्मा का वो गाना कर रही थी. उस दौरान जग्गू दादा थे और अनिल जी थे दोनों कोने से मुझे देख रहे थे. जैकी श्रॉफ से कपिल शर्मा पूछते हैं कि दादा आप अपनी रिहर्सल छोड़कर इनका डांस क्यों देख रहे थे.

प्लांट को लेकर जैकी श्रॉफ ने कही ये बात

इस पर जैकी श्रॉफ कहते हैं कि कभी-कभी खुद को भूलना पड़ता है. उसके बाद कपिल सबसे कहते हैं कि आप देख रहे हैं दादा के गले में ये प्लांट. इस पर सिद्धू पूछते हैं कि ये प्लांट कहता क्या है. जैकी श्रॉफ इसका जवाब देते हैं कि ये प्लांट कहता है, तू मुझे संभाल तो मैं तुझको संभालता हूं.

शो के प्रोमो में कृष्णा अभिषेक की झलक देखने को मिलती है जो जैकी श्रॉफ के लुक में होते हैं. कपिल आगे कहते हैं कि माधुरी दीक्षित ने कहीं कहा था कि मैंने इतनी सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, इतना एक्सपीरिएंस हो गया है कि अब तो मैं पत्थर के साथ भी रोमांस कर सकती हूं.

कपिल आगे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां किस एक्टर के साथ काम करने के बाद आपने कही थी. माधुरी और जैकी दोनों उसके बाद खूब हंसते हैं. इसी दौरान सुनील ग्रोवर डायमंड राता के लुक में एंट्री करते हैं. इस एपिसोड का सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट ये होने वाला है कि कृष्णा अभिषेक को शो में जैकी श्रॉफ की मिमिक्री करते हुए देखा जाएगा. वहीं, कीकू शारदा को माधूरी दीक्षित के लुक में देखा जाएगा.

