मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. आज से 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. जिन दर्शकों ने अपने फेवरेट स्टार पेड्रो पास्कल और उनकी टीम की थिएटर्स में मिस कर दिया अब वो फैन घर बैठे इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं.

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैंस के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है. सुपरहीरो फिल्म 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' आज से ओटीटी पर स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो चुकी है. बता दें, ये फिल्म पहली बार थिएटर्स में 25 जुलाई को रिलीज हुई थी और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया था. अब नवंबर के महीने में मेकर्स ने इसे ओटीटी पर रिलीज कर अपने फैंस का दिल खुश कर दिया है.

कहां देख सकते हैं 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स'?

'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में स्ट्रीम हो रही है. जियो हॉटस्टार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी दी है. जिसने भी 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' के थिएट्रिकल रिलीज को मिस कर दिया था अब वो इसे घर बैठे जिओ हॉटस्टार पर आराम से देख सकते हैं.

'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की कहानी स्टारकास्ट

इस फिल्म की कहानी चार हीरोज के इर्द–गिर्द घूमती है. मेकर्स ने इन अपनी मॉडर्न स्टोरीटेलिंग के टेक्नीक से इन चार नायकों की कहानी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है. बता दें कि 'द फैंटेस्टिक फोर' की पहली फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी इसके बाद 2007 में 'राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर' रिलीज हुई. 2015 में मेकर्स ने 'जोश ट्रंक' की रिबूट फिल्म रिलीज किया और फाइनली 2019 में इन किरदारों को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल कर लिया गया. अब इस नई फिल्म की कहानी दोस्ती, टीमवर्क और फैमिली डायनामिक्स पर बेस्ड है

'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की स्टारकास्ट

'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें पेड्रो पास्कल ने रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक की भूमिका में देखा गया है. तो वहीं वेनेसा किर्बी ने सू स्टॉर्म (द इनविजिबल वूमन), जोसेफ क्विन ने जॉनी स्टॉर्म (द ह्यूमन टॉर्च) और एबन मॉस-बचराच ने बेन ग्रिम (द थिंग) की भूमिका निभाई है. इसके अलावा जूलिया गार्नर को द सिल्वर सर्फर, राल्फ इनेसन को गैलेक्टस और पॉल वाल्टर हॉसर को हार्वे एल्डर (मोल मैन) के करैक्टर में देखा जा सकता है.