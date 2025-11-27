जयदीप अहलावत हाल ही में मनोज बाजपेयी स्टारर 'द फैमिली मैन 3' में ख़तरनाक किरदार में नजर आए. इस बार जयदीप ने 'पाताल लोक' के हाथीराम चौधरी की बेबाक ईमानदारी की जगह मनोज बाजपेयी के श्रीकांत तिवारी के निर्दयी खलनायक रुक्मा का किरदार निभाया है. वहीं अब एक इंटरव्यू में जयदीप अहलावत ने बताया कि आखिर उन्होंने 'द फैमिली मैन 3' में खतरनाक रुक्मा का किरदार क्यों निभाया है? साथ ही उन्होंने इस सीरीज के नागालैंड बैकग्राउंड को लेकर भी बात की.

जयदीप ने ‘हाथीराम चौधरी’ के बाद नागालैंड में निभाया ‘रुकमा’ का किरदार

दरअसल मिड डे से बात करते हुए, जयदीप अहलावत ने कहा कि नागालैंड, ने उन्हें 'पाताल लोक' में हाथीराम बनते देखा था और अब 'द फैमिली मैन 3' के लिए वे यहां रुक्मा बने. वे कहते हैं, "एक जगह है जहां मैं पहले हाथीराम के रूप में खड़ा था, और बाद में रुक्मा के रूप में. यह वही जगह है, दो अलग-अलग आदमी, लेकिन कोई भी समानता नहीं देख सकता क्योंकि कला निर्देशन बहुत बदल गया है. एक ही जगह पर होने, लेकिन पूरी तरह से अलग जीवन जीने का यह एक दिलचस्प एहसास है."

वे मज़ाक करते हुए कहते हैं कि ये स्टेट लगभग उनका दूसरा घर बन गया है. वे हंसते हुए कहते हैं, "मैं कोहिमा में इतनी शूटिंग कर चुका हूं कि नागालैंड सरकार को मुझे वहां एक घर दे देना चाहिए!" उन्होंने आगे कहा, "आखिरकार मुझे अंतरात्मा या परिणामों की चिंता किए बिना खुलकर जीने का मौका मिला."

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)

'द फैमिली मैन 3' में क्यों निभाया रुक्मा का किरदार?

इस किरदार के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कबूला, "पहले दिन, मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मेरा किरदार हाथीराम चौधरी जैसा बिल्कुल नहीं है. आप इसे कैसे समझते हैं? फिर मुझे एहसास हुआ कि आप ऐसा नहीं करते, आप बस दोनों पहलुओं को एंजॉय करके हैं." प्राइम वीडियो शो में अपने ड्रग तस्कर और हिटमैन किरदार के बारे में वह कहते हैं, "रुक्मा जैसे किरदार को निभाना एक अलग ही तरह से आज़ादी भरा एक्सपीरियंस था."

सेट पर मनोज बाजपेयी के साथ रीयूनियन पर क्या बोले जयदीप?

'चटगाँव' और 'गैंग्स ऑफ़ वासेपुर' के फैंस के लिए, 'द फैमिली मैन 3' में अहलावत और बाजपेयी का रीयूनियन मजेदार रहा. इसे लेकर जयदीप ने कहा, "मनोज के साथ काम करना समय में पीछे जाने जैसा है. वह एक डिस्प्लिन लेकर आते हैं. इतने सालों बाद साथ में एक एक्शन सीन करना एक्साइटिंग था. उनके साथ काम करने की लालसा है, और यह शो एक सपने के सच होने जैसा है!"