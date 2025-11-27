‘थामा’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी और इसने दिवाली के मौके पर, यानी 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी नजर आई थी और आदित्य सरपोतदार निर्देशित ये फिल्म कमर्शियली बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. यानी अगर आप आयुष्मान खुराना की इस फिल्म के सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं तो अब आप इसे घर बैठे आराम से देख सकेंगे. चलिए उससे पहले जान लेते हैं कि ‘थामा’ ओटीटी पर कब और कहां डेब्यू करेगी?

‘थामा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ की डिजीटल डेब्यू की रिलीज डेट आ गई है. दरअसल ओटीटी स्ट्रीम अपडेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 2 दिसंबस से स्ट्रीम करेगी. हालांकि मेकर्स और प्लेटफॉर्म ने ‘थामा’ की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

‘थामा’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘थामा’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में 134.7 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 161.01 करोड़ रुपये है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 187.51 करोड़ रुपये है.

‘थामा’ का प्लॉट क्या है?

‘थामा’ मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एक्सटेंड करते हुए एक ऐसी वैम्पायर की कहानी है जो भारतीय लोककथाओं पर बेस्ड है. ‘थामा’ की कहानी आयुष्मान खुराना द्वारा स्टारर किरदार आलोक के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक पत्रकार के रूप में काम करता है. उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे रश्मिका मंदाना द्वारा स्टारर किरदार ताड़का से प्यार हो जाता है. बाद में आलोक को पता चलता है कि ताड़का बेतालों के एक छिपे हुए समूह का हिस्सा है, जिसका मुखिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा स्टारर किरदार शक्तिशाली यक्षसन है. जैसे-जैसे रहस्य उजागर होते हैं, आलोक और ताड़का मिलकर अंधेरी ताकतों का सामना करते हैं और खतरे को मानव दुनिया तक पहुंचने से रोकते हैं.

‘थामा’ स्टार कास्ट

आदित्य सरपोतदार निर्देशित ‘थामा’ में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने भी अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म में वरुण धवन भी भेड़िया के किरदार में एक स्पेशल कैमियो में हैं, जिससे यह कहानी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अन्य फिल्मों से जुड़ती है. फिल्म का अंत एक और टाइटल की ओर इशारा करता है जिसके यूनिवर्स में आने की उम्मीद है, जिसका टाइटल है शक्ति शालिनी, जिसमें अनीत पड्डा लीड रोल में हैं.