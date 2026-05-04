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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीबॉक्स ऑफिस के भी 'थलापति' हैं विजय, इन 5 फिल्मों ने तोड़ डाले रिकॉर्ड, ओटीटी पर देखें यहां

बॉक्स ऑफिस के भी 'थलापति' हैं विजय, इन 5 फिल्मों ने तोड़ डाले रिकॉर्ड, ओटीटी पर देखें यहां

साउथ सिनेमा के स्टार थलापति विजय ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. आइए एक नजर डालते हैं, उनकी उन 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 04 May 2026 03:17 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के स्टार थलापति विजय इन दिनों तमिलनाडु चुनाव को लेकर चर्चा में है. राजनीति में आने से पहले थलापति विजय ने फिल्मों की दुनिया में जबरदस्त राज किया था. विजय, बॉक्स ऑफिस के भी 'थलापति' हैं. 'थलापति' एक तमिल शब्द है, इसका मतलब 'कमांडर' या 'लीडर' होता है.

थलापति विजय ने अपने दमदार एक्शन और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए. आइए नजर डालते हैं उनकी उन 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर, जिन्होंने उन्हें साउथ सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया.

विजय की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मेंः

लियो
थलापति विजय की 2023 में आई फिल्म 'लियो' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हलचल मचा दी थी. इस फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया था और इसे करीब 225 करोड़ के बजट में बनाया गया था. सैकनिल्क के मुताबिक, रिलीज के बाद फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 605.90 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

बॉक्स ऑफिस के भी 'थलापति' हैं विजय, इन 5 फिल्मों ने तोड़ डाले रिकॉर्ड, ओटीटी पर देखें यहां

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम
थलापति विजय की फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया था. करीब 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक, दुनिया भर 457.00 करोड़ का कारोबार किया. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः 'मैं नर्वस था...', हेमा मालिनी संग डांस करने में छूट गया था अनिल कपूर का पसीना, 41 साल बाद किया खुलासा

बिगिल
एटली कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म 'बिगिल' 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें थलापति विजय मुख्य भूमिका में नजर आए थे. करीब 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और लगभग 295.85 करोड़ की कमाई की. अपनी दमदार कहानी और परफॉर्मेंस की वजह से यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. 

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वारिसु 
वामसी पैदिपल्ली की फिल्म वारिसु 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें थलापति विजय मुख्य भूमिका में नजर आए थे. यह एक एक्शन से भरपूर फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसे करीब 180 करोड़ के बजट में बनाया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 297.55 करोड़ की कमाई की और इसे हिट घोषित किया गया. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

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मर्सल
थलापति विजय की फिल्म मर्सल 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन एटली कुमार ने किया था. करीब 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और लगभग 257 करोड़ की कमाई की. दमदार कहानी और विजय की परफॉर्मेंस की वजह से यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई. ये फिल्म जी5 पर अवेलेबल है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 May 2026 03:17 PM (IST)
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