'राइज एंड फॉल 2': तेज प्रताप की गोद में बैठकर नाचीं पंजाबी एक्ट्रेस, काजल राघवनी का शॉकिंग दावा

जियो हॉटस्टार का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. शो में हर एपिसोड में काफी कुछ बवाल देखने के लिए मिलता है. ऐसे में अब इसके लेटेस्ट एपिसोड में जबरदस्त बवाल देखने के लिए मिला, जिसमें तेज प्रताप यादव का अलग ही अवतार देखने के लिए मिला है. इसके साथ ही भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने भी आम्रपाली दुबे को लेकर शॉकिंग दावा किया है.

दरअसल, रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' से नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का अलग ही अवतार देखने के लिए मिला. इसमें वो पंजाबी एक्ट्रेस के रोमांस करते हुए नजर आए. प्रोमो में देखने के लिए मिला कि तेज प्रताप और सारा गुरपाल के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली.

तेज प्रताप की गोद में नाचीं पंजाबी एक्ट्रेस

'राइज एंड फॉल 2' में वर्कर्स को ऑडिशन के लिए कहा जाता है, जिसका खुलासा बाद में होता है. पहले इसे पार्टी के तौर पर लिया जाता है, जिसमें तेज प्रताप यादव की गोद में पंजाबी एक्ट्रेस सारा गुरपाल डांस करती हैं. दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जिसे देखकर स्वरा भास्कर समेत हर कोई शॉक्ड रह गया लेकिन बाद में पता चलता है कि शो में पहला राइज होने वाला है और ये कोई पार्टी नहीं बल्कि ऑडिशन था. तेज प्रताप को फैसला लेना होता है. सोशल मीडिया पर उनका प्रोमो वायरल हो रहा है.

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काजल राघवानी ने किया शॉकिंग दावा

इसके साथ ही काजल राघवानी ने भी आम्रपाली दुबे को लेकर एक बार फिर से शॉकिंग दावा किया था. काजल से आम्रपाली दुबे को लेकर सवाल किया गया कि वो पिछले शो में उनके साथ दिखी थीं. क्या हुआ था? उनसे पूछा जाता है, 'अच्छा तो पहले भी थी ना? कौन है वो? एक्ट्रेस है? और क्या सीन था उसके साथ? लड़ाई फड़ाई हुई थी?'

काजल का दावा- आम्रपाली ने फिल्मों से निकलवाया

काजल ने इस सवाल पर कहा, 'वो जिनके साथ रेगुलर काम करती हैं, जो एक्टर्स हैं, तो उनके साथ वो ज्यादा फिल्में करती हैं और मुझे उन फिल्मों से निकाल दिया गया था.' काजल ने ये भी दावा किया कि उनसे इन सबके पीछे आम्रपाली का हाथ होने की बातें भी कही गई. वो कहती हैं, 'और मेरे पास वो चीजें आई हैं कि हां इन्होंने ही निकाला है.'

काजल ने गाने से भी निकलवाने का दावा किया और कहा, 'अगर मैं कोई सीन कर रही हूं, उसमें कोई गाना अच्छा आया तो वो गाना अपने पर शिफ्ट करवा लेते थे. मैंने जो भी कहा है, वो जेन्युइन रिजन भी दिया. तो लोगों को मिर्ची लग गई, बुरा लग गया. आपके पास एक ही स्टार है आपके पीछे, तो आप ये चीजें कर रही हैं. मैं नहीं कर पा रही थी.'