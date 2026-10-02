Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2': तेज प्रताप की गोद में बैठकर नाचीं पंजाबी एक्ट्रेस, काजल राघवनी का शॉकिंग दावा

'राइज एंड फॉल 2': तेज प्रताप की गोद में बैठकर नाचीं पंजाबी एक्ट्रेस, काजल राघवनी का शॉकिंग दावा

Rise And Fall 2: 'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में बवाल देखने के लिए मिला है, जिसमें तेज प्रताप यादव का अलग ही रंग देखने के लिए मिला है. वहीं काजल राघवानी ने फिर से शॉकिंग दावा किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Oct 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

जियो हॉटस्टार का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. शो में हर एपिसोड में काफी कुछ बवाल देखने के लिए मिलता है. ऐसे में अब इसके लेटेस्ट एपिसोड में जबरदस्त बवाल देखने के लिए मिला, जिसमें तेज प्रताप यादव का अलग ही अवतार देखने के लिए मिला है. इसके साथ ही भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने भी आम्रपाली दुबे को लेकर शॉकिंग दावा किया है.

दरअसल, रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' से नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का अलग ही अवतार देखने के लिए मिला. इसमें वो पंजाबी एक्ट्रेस के रोमांस करते हुए नजर आए. प्रोमो में देखने के लिए मिला कि तेज प्रताप और सारा गुरपाल के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने के लिए मिली.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल्स
'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल्स
ओटीटी
अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज, OTT पर यहां देखें मोहनलाल की 'दृश्यम 3'
अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज, ओटीटी पर यहां देखें मोहनलाल की 'दृश्यम 3'
ओटीटी
'हे राम' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, गांधी जयंती पर देख डालें महात्मा गांधी पर बनी ये 5 फिल्में
'हे राम' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, गांधी जयंती पर देख डालें महात्मा गांधी पर बनी ये 5 फिल्में
ओटीटी
अक्टूबर में जियो हॉटस्टार पर होगा फुल एंटरटेनमेंट, 'बिग बॉस 20' से 'कॉफी विद करण 9' तक ये शो मचाएंगे धमाल
'बिग बॉस 20' से लेकर 'रोडीज रीबर्थ' तक, अक्टूबर में जियो हॉटस्टार पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का

तेज प्रताप की गोद में नाचीं पंजाबी एक्ट्रेस

'राइज एंड फॉल 2' में वर्कर्स को ऑडिशन के लिए कहा जाता है, जिसका खुलासा बाद में होता है. पहले इसे पार्टी के तौर पर लिया जाता है, जिसमें तेज प्रताप यादव की गोद में पंजाबी एक्ट्रेस सारा गुरपाल डांस करती हैं. दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जिसे देखकर स्वरा भास्कर समेत हर कोई शॉक्ड रह गया लेकिन बाद में पता चलता है कि शो में पहला राइज होने वाला है और ये कोई पार्टी नहीं बल्कि ऑडिशन था. तेज प्रताप को फैसला लेना होता है. सोशल मीडिया पर उनका प्रोमो वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by t24khabar (@t24_khabar)

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार

काजल राघवानी ने किया शॉकिंग दावा

इसके साथ ही काजल राघवानी ने भी आम्रपाली दुबे को लेकर एक बार फिर से शॉकिंग दावा किया था. काजल से आम्रपाली दुबे को लेकर सवाल किया गया कि वो पिछले शो में उनके साथ दिखी थीं. क्या हुआ था? उनसे पूछा जाता है, 'अच्छा तो पहले भी थी ना? कौन है वो? एक्ट्रेस है? और क्या सीन था उसके साथ? लड़ाई फड़ाई हुई थी?' 

काजल का दावा-  आम्रपाली ने फिल्मों से निकलवाया

काजल ने इस सवाल पर कहा, 'वो जिनके साथ रेगुलर काम करती हैं, जो एक्टर्स हैं, तो उनके साथ वो ज्यादा फिल्में करती हैं और मुझे उन फिल्मों से निकाल दिया गया था.' काजल ने ये भी दावा किया कि उनसे इन सबके पीछे आम्रपाली का हाथ होने की बातें भी कही गई. वो कहती हैं, 'और मेरे पास वो चीजें आई हैं कि हां इन्होंने ही निकाला है.'

काजल ने गाने से भी निकलवाने का दावा किया और कहा, 'अगर मैं कोई सीन कर रही हूं, उसमें कोई गाना अच्छा आया तो वो गाना अपने पर शिफ्ट करवा लेते थे. मैंने जो भी कहा है, वो जेन्युइन रिजन भी दिया. तो लोगों को मिर्ची लग गई, बुरा लग गया. आपके पास एक ही स्टार है आपके पीछे, तो आप ये चीजें कर रही हैं. मैं नहीं कर पा रही थी.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल्स
'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल्स
ओटीटी
अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज, OTT पर यहां देखें मोहनलाल की 'दृश्यम 3'
अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज, ओटीटी पर यहां देखें मोहनलाल की 'दृश्यम 3'
ओटीटी
'हे राम' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, गांधी जयंती पर देख डालें महात्मा गांधी पर बनी ये 5 फिल्में
'हे राम' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, गांधी जयंती पर देख डालें महात्मा गांधी पर बनी ये 5 फिल्में
ओटीटी
अक्टूबर में जियो हॉटस्टार पर होगा फुल एंटरटेनमेंट, 'बिग बॉस 20' से 'कॉफी विद करण 9' तक ये शो मचाएंगे धमाल
'बिग बॉस 20' से लेकर 'रोडीज रीबर्थ' तक, अक्टूबर में जियो हॉटस्टार पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का
Advertisement

वीडियोज

Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Round2Hell के Wasim ने ECL 3, New Video, Virat Kohli और Rohit Sharma पर की बात
Siwet Tomar ने Shahzad Poonawalla से Physical Confrontation पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget