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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

'हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

Tamil-Telugu OTT Release 25th September: इस 25 सितंबर को ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर तमिल और तेलुगु की कई धांसू फिल्में रिलीज हो रही हैं जो फुल एंटरटनमेंट देंगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 03:20 PM (IST)
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इस वीक तमिल और तेलुग की कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. ये सभी अलग-अलग जॉनर की हैं. यानी तमिल-तेलुगु फिल्मों के लवर्स को इस वीक ओटीटी पर देखने के लिए कई ऑप्शन होंगे. तो चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

हबीबी
हबीबी इस 25 सितंबर को ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज हो रही है. इसे मीरा कथिरवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कस्तूरी राजा, ईशा एम, मालविका मनोज, धनश्री सुधाकरन, अरुलकुमार और अनुश्रेया राजन ने अहम रोल प्ले किया है.

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हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

फोटोग्राफ
फोटोग्राफ एक फैंटेसी मिस्ट्री है. इसे अशरफ अली ने निर्देशित किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अशरफ़ अली, जननी समथनम्, करुणाकरण, देवी महेश, आदुकलम नरेन, वेला राममूर्ति, और निज़लगल रवि अहम रोल में नजर आएंगे. इसकी कहानी एक यंग फोटोग्राफर वीरा के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे ओसीडी की बीमारी है. इसे 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकेंगे.


हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

अंगीकारम
थेनपाथियन के निर्देशन में बनी अंगीकारण एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें कोटापाडी जे राजेश, सिंदूरी विश्वनाथ, विजी वेंकटेश, रंगराज पांडे, मंसूर अली खान और रमा राजेंद्रन ने अहम भूमिका निभाई है. 'अंगीकारम' चेन्नई की एक झुग्गी-बस्ती में रहने वाले प्रतिभाशाली 200-मीटर धावक आथिरन भानुमति की कहानी है.

वो  गरीबी और भेदभाव का सामना करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बनाता है. जब अचानक लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाता है, तो आथिरन हार नहीं मानता और अपना मौका वापस पाने और संस्थागत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए एक मुश्किल लड़ाई शुरू करता है. इसे सन एनएक्सटी पर 25 सितंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.


हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

रंभा उर्वशी मेनका
फैंटेसी कॉमेडी फिल्म रंभा उर्वशी मेनका को चंद्र मोहन चिंटाडा ने निर्देशित किया है. फिल्म की कहानी सूरी की है जो एक बेफिक्र इंसान और एक्टर बनने का सपना देखने वाला युवक है. वह एक लोकल ड्रामा ग्रुप चलाता है और अपनी मेहनती मां पर निर्भर है. उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसके अंकल रमना उसे एक पुरानी जादुई किताब के बारे में बताते हैं.

यह किताब स्वर्ग की अप्सराओं रंभा, उर्वशी और मेनका  को बुला सकती है और कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है. इसे प्राइम वीडियो पर 25 सितंबर, से देख सकते हैं. इसमें अल्लारी नरेश, सुरभि, राशि सिंह, विष्णु प्रिया भिमेनेनी, प्रिशा सिंह और नरेश विजया कृष्णा ने अहम रोल निभाए हैं.


हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

अगाधा
अगाधा का निर्देशन एमएस राजू ने किया है और फिल्म में कामाक्षी भास्करला, श्रवण रेड्डी, उल्का गुप्ता, जोविका विजयकुमार, श्रेया रानी रेड्डी, रोशन बशीर और भानु चंदर ने अहम रोल प्ले किये हैं. ये एक
सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर है. इसे जी5 पर 25 सितंबर, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.


हबीबी' से 'अगाधा' तक, 25 सितंबर को OTT परआएगा इन 5 तमिल-तेलुगु फिल्मों का तूफान

Published at : 23 Sep 2026 02:08 PM (IST)
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