वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वरुण और जाह्नवी के साथ सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे. अब फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बचा है और लोग जानना चाहते हैं कि फिल्म सिनेमाघरों के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. अगर आप भी ये ही जानना चाहता हैं तो आइए आपको बताते हैं कि ये फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

कब और कहां होगी रिलीज

वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है. वहीं करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. ये फैमिली ड्रामा सिनेमाघरों पर धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. वहीं डेट की बात करें तो ये रिलीज के दो महीने बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. इसके मुताबिक दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में फिल्म आ सकती है.

पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर लोगों में बज थोड़ा कम होता जा रहा है. ये कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश की वजह से हैं. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 10-12 करोड़ तक कलेक्शन कर सकती है. हालांकि फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ज्यादा कमाई नहीं की है. अभी तक ये फिल्म 2.5 करोड़ ही कमाई कर पाई है.

कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश पड़ा भारी

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का क्लैश ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से होने वाला है. कांतारा को लेकर लोगों में बहुत तगड़ा बज है. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही 18 करोड़ के करीब का कलेक्शन कर लिया है. ये फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को पीछे छोड़ने वाली है.

