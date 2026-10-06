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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' OTT पर हुई रिलीज, जानें- भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्म?

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' OTT पर हुई रिलीज, जानें- भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्म?

Spider Man Bran New Day OTT Release: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ओटीटी पर रिलीज हो गई है. यहां जान सकते हैं कि इसे कब, कहां और कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 01:35 PM (IST)
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सिनेमाघरों में धमाकेदार परफॉर्म करने के बाद टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. स्पाइडर-मैन फ्रैंचाइजी की ये नई फ़िल्म, सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के दो महीने से ज्यादा समय के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है. चलिए यहां जानते हैं इसे कहां और कैसे देख सकते हैं.

'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ओटीटी पर कब और कहां देखें? 
स्पाइडर-मैन कई जनरेशन से मार्वल के सबसे पॉपुलर किरदारों में से एक बना हुआ है. अब, जो फैंन्स सिनेमाघरों में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' नहीं देख पाए थे, वे आखिरकार घर बैठे ही इसका लेटेस्ट चैप्टर देख सकते हैं. टॉम हॉलैंड स्टारर ये सुपरहीरो फिल्म फाइनली भारत में डिजिटल रूप से रिलीज हो गई है. बता दें कि अमेजन के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने इस मार्वल ब्लॉकबस्टर फिल्म को अर्ली-एक्सेस रेंटल ऑप्शन के जरिए पेश किया है. दर्शक फिल्म को 299 रुपये में रेंट पर लेकर घर बैठे आराम से देख सकते हैं.

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स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' OTT पर हुई रिलीज, जानें- भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्म?

Apple TV पर भी इसे रेंट पर लेने का ऑप्शन मौजूद है. यह 'पे-पर-व्यू' रिलीज है, इसलिए प्राइम मेंबर्स को भी फिल्म खरीदने या किराए पर लेने के लिए अलग से पैसे देने होंगे. किराए की कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए बुकिंग से पहले प्लेटफ़ॉर्म पर जरूर देख लें.

 

 
 
 
 
 
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यह किन भाषाओं में अवेलेबल है?
खबरों के मुताबिक, यह रेंटल हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है. इसलिए आप अपनी पसंद का वर्जन चुन सकते हैं.

मुफ़्त में कब और कहां स्ट्रीम होगी?
इसके लिए अभी कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं है. सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए कोई औपचारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि नेटफ़्लिक्स को यह फिल्म मिल सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है. इसलिए, फ़िलहाल इसे घर पर देखने का एकमात्र तरीका इसे किराए पर लेना ही है

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बता दें कि ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है. 2026 में रिलीज हुई सभी कॉमिक बुक फिल्मों में, यह लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ सबसे आगे है.इसके बाद 'एवेंजर्स: एंडगेम' की थियेटर में दोबारा रिलीज का नंबर आता है, जिसने दो हफ्तों में अनुमानित 127 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है. 

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बारे में
इस फ़िल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन हैं. यह कहानी 'नो वे होम' की घटनाओं के चार साल बाद पीटर पार्कर के बारे में है, जो ऐसी दुनिया में रह रहा है जहां उसके सबसे करीबी लोगों को अब याद नहीं है कि वह कौन है. यानी उन्हें उसकी कोई याद नहीं है. फिल्म में टॉम हॉलैंड पीटर के रोल में लौटे हैं और कास्ट में जेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, ट्रैमेल टिलमैन और मार्क रफ़ालो भी शामिल हैं.

Published at : 06 Oct 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Spider Man Bran New Day
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