हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी साउथ सिनेमा से कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस हफ़्ते स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म साउथ की कलरफुल सीरीज और फिल्मों से गुलजार रहेंगे. इनमें दिल को छू लेने वाले फैमिली ड्रामा से लेकर सुपरनैचुरल मिस्ट्री, रोमांस और यहाँ तक कि रियलिटी टीवी ब्लॉकबस्टर शामिल हैं. इस हफ्ते पुरानी यादों और भावनाओं से सराबोर मलयालम फ़िल्मों से लेकर कन्नड़ ड्रामा और तेलुगु में रची-बसी प्याप और संघर्ष की कहानियों तक, हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ है. तो चलिए यहां जानते हैं 23 से 28 सितंबर के बीच ओटीटी पर साउथ की कौन सी नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.

सुंदरकांड - 23 सितंबर

नारा रोहित की हालिया रोमांटिक कॉमेडी सुंदरकांड को सिनेमाघरों में अच्छा रिव्यू मिला था लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई. न्यू कमर निर्देशक वेंकटेश निम्मलपुडी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वृति वघानी और श्रीदेवी विजयकुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म ने 23 सितंबर, 2025 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है. यह तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में उपलब्ध है. यह फिल्म चार हफ़्ते सिनेमाघरों में चलने के बाद ओटीटी पर रिलीज हुई है.

'सरकीट'- 26 सितंबर

आसिफ अली ने 'सरकीट' में अमीर नाम का किरदार निभाया है जो नौकरी पाने की उम्मीद में खाड़ी देश पहुंचता है. इस फिल्म को इसकी दिल को छू लेने वाली कहानी और दमदार अभिनय के लिए सराहा गया. आसिफ अली के अलावा, इस फिल्म में दिव्या प्रभा, रेम्या सुरेश, दीपक परम्बोल और प्रशांत अलेक्जेंडर ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म मनोरमा मैक्स पर 26 सितंबर को रिलीज होगी.

बिग बॉस कन्नड़ सीज़न 12 – 28 सितंबर

किच्चा सुदीप भारत के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो में से एक बिग बॉस कन्नड़ के सीज़न 12 को होस्ट करने के लिए वापसी कर रहे हैं. हालांकि इस मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो के कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट अभी अनाउंस नहीं की गई है लेकिन अरविंद रतन, अनन्या अमर, विजय सूर्या और अभिजीत राव जैसे नामों के शामिल होने के रूमर्मस हैं. बिग बॉस कन्नड़ सीज़न 12 का प्रीमियर 28 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर होगा.

सुमति वलावु - 26 सितंबर

सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद, अर्जुन अशोकन और गोकुल सुरेश स्टारर मलयालम फिल्म सुमति वलावु अब अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है. सुमति वलावु का प्रीमियर ज़ी5 पर होगा और इसकी स्ट्रीमिंग 26 सितंबर, 2025 से शुरू होगी.

ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा - 26 सितंबर

फहद फासिल और कल्याणी प्रियदर्शन की ओणम रिलीज़ 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' अब पर रिलीज हो रही है. अल्ताफ सलीम द्वारा निर्देशित यह फिल्म 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी. इसकी कहानी फहद फासिल द्वारा स्टारर एबी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसा इंसान है जो एक आम नायक के ढांचे में फिट नहीं बैठता. कल्याणी प्रियदर्शन ने एबी की मंगेतर का रोल प्ले किया है.

'हृदयपूर्वम'- 26 सितंबर

मोहनलाल की लेटेस्ट फिल्म 'हृदयपूर्वम' एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है! सिनेमाघरों में दर्शकों को खुश करने और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक बनने के बाद, यह रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा अब दर्शकों को उनके होम स्क्रीन पर लुभाने आ रही है. फैंस घरों में आराम से मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं. दरअसल जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, उनके लिए 'हृदयपूर्वम' अब 26 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो जाएगी.