थ्रिल और सस्पेंस से भरा है ये हफ्ता, 'दृश्यम 3' समेत ओटीटी पर आ रहीं साउथ की ये दमदार फिल्में

OTT Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर थ्रिल-सस्पेंस का तड़का, 'दृश्यम 3' समेत आ रहीं सिर चकरा देने वाली साउथ की धांसू फिल्में
South OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर थ्रिल से लेकर सस्पेंस और एक्शन-कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगने वाला है, जिसमें साउथ की कई धांसू फिल्में रिलीज होने वाली हैं. देखिए लिस्ट.
South Movies OTT Releases This Week: ओटीटी पर हर हफ्ते हिंदी से लेकर साउथ की कई फिल्में रिलीज होती हैं. इसमें कई तो ऐसी फिल्में होती हैं, जो लंबे समय तक ओटीटी पर ट्रेंड करती हैं. ऐसे में इस हफ्ते भी ओटीटी पर दमदार फिल्में रिलीज होंगी, जिसमें कुछ साउथ की फिल्में भी होंगी और इसमें कुछ ऐसी हैं जो किसी का भी दिमाग हिला देंगी. चलिए बताते हैं उनके बारे में.
दृश्यम 3 (Drishyam 3)
मोहनलाल की सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही है, जो कि 'दृश्यम' का सीक्वल है. ये मलयालम फिल्म है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 238.61 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 109.46 करोड़ रहा. फिल्म को 18 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म का सस्पेंस और थ्रिल ऐसा है कि किसी का भी सिर चकरा जाएगा.
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Kenatha Kanom
तमिल की कॉमेडी ड्रामा फिल्म Kenatha Kanom भी ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इसे 16 जून को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन सुरेश सुरेश संघई ने किया है. इसमें लीड रोल में योगी बाबु और रायचल रबेका प्ले किया है, जिसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
अथिराडी (Athiradi)
'अथिराडी' के मलयालम फिल्म है, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इसे सोनी लिव पर 19 जून को रिलीज किया जाएगा. फिल्म में तोविनो थोमस, बेसिल जोसेफ, रिया सिबु और विनीत श्रीनिवासन ने अहम रोल प्ले किया है. इसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो काफी मजेदार है.
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सेव द टाइगर 3 (Save The Tigers 3)
'सेव द टाइगर 3' एक तेलुगु कॉमेडी सीरीज है, जिसमें फ्रस्ट्रेटेड रवि राहुल और विक्रम की कहानी देखने के लिए मिलती है. इस सीरीज में पहले की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया है. फिल्म में प्रियदर्शन पुलिकोंडा, अभिनव गोमतम और कृष्णा चैतन्य जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ये जियो हॉटस्टार की स्पेशल सीरीज है. इसे 19 जून को देखा जा सकता है.