ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ रिलीज होता रहता है. कोई भी फिल्म सिनेमाघरों पर रिलीज होती है तो फैंस उसके ओटीटी पर आने का इंतजार करते हैं. खासकर साउथ की फिल्मों का. इनके साथ खास बात ये है कि साउथ की फिल्में सिनेमाघरों के एक महीने बाद ही ओटीटी पर आ जाती हैं तो इसे देखने का क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा रहता है. इस हफ्ते कई शानदार साउथ की फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. इन फिल्मों का फैंस लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे. इस हफ्ते साउथ की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 6 फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए आपको इन फिल्मों की लिस्ट बताते हैं ताकि आपका वीकेंड जबरदस्त रहे.

कांतारा चैप्टर 1

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद ये फिल्म 31 अक्टूबर को कन्नड़, तेलुगू, तमिल और मलयालम में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है.

इ़डली कढ़ाई

धनुष के डायरेक्शन में बनीं इडली कढ़ाई ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. ये फिल्म 29 अक्टूबर को तमिल, तेलुगू, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में नेटफ्लिक्स रिलीज होने वाली है.

जयम्मु निश्चयमुरा विद जगपति बाबू

जगपति बाबू का तेलुगू शो जी5 पर 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है. इस शो की तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

ब्लैकमेल

जीवी प्रकाश कुमार, श्रीकांत, तेजू अश्विनी की क्राइम थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. अब ये तमिल फिल्म सनएनएक्सटी पर 30 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.

मधुरम जीवामृत बिंदु

लाल, बेसिल जोसफ की मलयालम फिल्म को काफी पसंद किया गया था. ये मलयालम फिल्म 31 अक्टूबर को सायना प्ले पर रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है.

लोका चैप्टर-1: चंद्रा

कल्याणी प्रियदर्शन की लोका ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. कल्याणी प्रियदर्शन स्टार बन गई हैं. ये सुपरहीरो एक्शन फिल्म जियोहॉटस्टार पर 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, बंगाली और मराठी में रिलीज होगी.

