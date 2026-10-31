रोने पर मजबूर कर देंगी साउथ की ये 7 फिल्में, IMDb पर मिली धांसू रेटिंग, ओटीटी पर देखना न भूलें

साउथ सिनेमा में ऐसी कई फिल्में हैं, जिनकी कहानी सीधे दिल को छू जाती है. इनमें कहीं परिवार का प्यार है, तो कहीं दोस्ती और बिछड़ने का दर्द. अगर आप भी इमोशनल कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो ये 7 फिल्में आपको रुलाने के साथ-साथ जिंदगी के कुछ खूबसूरत एहसास भी करा सकती हैं.

खास बात ये है कि इन फिल्मों को आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

'टूरिस्ट फैमिली'

'टूरिस्ट फैमिली' साल 2025 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी श्रीलंका से भारत आए एक परिवार की है, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना देश छोड़कर यहां आता है. नए माहौल में अपनी पहचान बनाने और मुश्किलों का सामना करने के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और अपनापन देखने को मिलता है. IMDb पर फिल्म की रेटिंग करीब 8.2 है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'हैशटैग होम'

'हैशटैग होम' साल 2021 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी ओलिवर नाम के एक पिता की है, जिसे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है. वो सोशल मीडिया में व्यस्त रहने वाले अपने बेटों से जुड़ने और उनके करीब आने की कोशिश करता है. फिल्म में पिता और बच्चों के रिश्ते को बेहद भावुक अंदाज में दिखाया गया है. IMDb पर इसे 8.7 की रेटिंग मिली है और आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'बत्था'

'बत्था' साल 2026 में रिलीज हुई विजय सेतुपति की तमिल फिल्म है. इसकी कहानी 1986 के मद्रास की है, जहां बाथा नाम का एक खूंखार गैंगस्टर लोगों के बीच अपना दबदबा रखता है. लेकिन एक दिन आठ साल का बच्चा सबरी गलती से उसे स्कूल के टॉयलेट में बंद कर देता है. इसके बाद दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती शुरू होती है और गैंगस्टर की जिंदगी में बदलाव आने लगता है. IMDb पर इसे 8.9 की रेटिंग मिली है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'इरुमुडी'

'इरुमुडी' साल 2026 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक पिता और उसकी बेटी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए पिता अयप्पा दीक्षा लेने का फैसला करता है. इस सफर में उसके सामने कई चुनौतियां आती हैं. IMDb पर फिल्म की रेटिंग 7 है. ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

'777 चार्ली'

'777 चार्ली' साल 2022 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी धर्मा नाम के एक अकेले इंसान की है, जिसकी जिंदगी में चार्ली नाम का एक कुत्ता आता है. धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और चार्ली धर्मा की बेरंग जिंदगी में खुशियां भर देता है. IMDb पर फिल्म की रेटिंग 8.6 है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'इडली कढ़ाई'

'इडली कढ़ाई' साल 2025 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक ऐसे युवक की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़कर बैंकॉक चला जाता है. लेकिन जिंदगी में मुश्किलें आने के बाद वो वापस अपने गांव लौटता है. यहां उसे अपने पिता की सीख, परिवार और गांव से जुड़े रिश्तों की अहमियत समझ आती है. IMDb पर फिल्म की रेटिंग करीब 6.5 है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'पोनमैन'

'पोनमैन' साल 2025 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी अजयेश नाम के एक ज्वेलरी एजेंट की है, जो एक परिवार को शादी के लिए सोने के गहने उधार देता है. लेकिन शादी के बाद गहने वापस लेने की कोशिश में वो एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है. इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.