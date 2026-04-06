ओटीटी पर मौजूद है 'भूत बंगला' से भी खतरनाक साउथ की ये हॉरर फिल्म, उड़ा देगी रातों की नींद!

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे दर्शकों से मिला-जुला रिएक्शन मिला. ऐसे में अगर आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक ऐसी ही फिल्म लेकर आए हैं, जो ओटीटी पर अवेलेबल है. ये फिल्म ऐसी है कि आपकी रातों की नींद को उड़ा सकती है. इसमें मौतों का रहस्य छुपा होता है. चलिए बताते हैं.

ओटीटी पर अवेलेबल 2 घंटे 16 मिनट की इस हॉरर फिल्म को साल 2024 में रिलीज किया गया था, जिसमें एक हीरो के साथ दो हीरोइनें होती हैं. इसमें काव्या थापर, संदीप किशन और वर्षा बोलम्मा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इस स्टार कास्ट वाली फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. ये थिएटर में एवरेज रही थी लेकिन ओटीटी पर आते ही छा गई थी.

क्या है फिल्म का नाम और कहानी?

इसके साथ ही अगर साउथ की इस हॉरर फिल्म के नाम और कहानी की बात की जाए तो पहले तो इसका टाइटल जान लीजिए. इसका नाम 'ऊरु पेरू भैरवकोना' है, जिसे 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. हालांकि, इसे जल्द ही ओटीटी पर भी रिलीज कर दिया गया था. इसके साथ ही अगर कहानी की बात करें तो फिल्म में एक ऐसा शापित गांव की कहानी देखने के लिए मिली थी, जहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आता है. इस गांव में जाने के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं. इसमें लोग तो थे लेकिन वो इंसान नहीं थे. वहां पर कुछ ऐसा था, जो दिखता नहीं था लेकिन होता था. इस गांव का ऐसा डार्क सीक्रेट है, जो इतिहास के पन्नों से भी हटा दिया गया है. फिल्म में जबरदस्त रहस्य छुपा होता है, जो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा.

कहां देख सकते हैं फिल्म और IMDb रेटिंग?

वहीं, अगर फिल्म 'ऊरु पेरू भैरवकोना' को कहां देख सकते हैं कि बात की जाए तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिल्म अन्य भाषाओं के साथ ही हिंदी में भी अवेलेबल है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी खास नहीं है. इसे 10 में से 5.7 रेटिंग मिली है.

'ऊरु पेरू भैरवकोना' का बॉक्स ऑफिस



बहरहाल, अगर 'ऊरु पेरू भैरवकोना' के बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बजट 25 करोड़ रहा था. सैकनिल्क की मानें तो इसका इंडिया कलेक्शन 17.37 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 20.53 से 22.47 करोड़ का बिजनेस ही किया थ. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसतन कहा गया था.