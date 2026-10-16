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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मलयालम की 11 फिल्में, आखिर तक नहीं हटेगी नजर, OTT पर हैं मौजूद

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मलयालम की 11 फिल्में, आखिर तक नहीं हटेगी नजर, OTT पर हैं मौजूद

अगर आपको सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानियां देखना पसंद हैं तो तो मलयालम सिनेमा की ये 11 फिल्में अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें. ये सभी ओटीटी पर अवेलेबल हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 03:03 PM (IST)
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मलयालम सिनेमा अपनी दमदार कहानियों और शानदार सस्पेंस के लिए जाना जाता है. यहां की क्राइम थ्रिलर फिल्मों में ऐसे रहस्य और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो दर्शकों को आखिरी पल तक उलझाए रखते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा ही देखने की तलाश में हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये 11 मलयालम फिल्में आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती हैं.

इनमें मर्डर मिस्ट्री से लेकर इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर तक, कई तरह की कहानियां देखने को मिलेंगी.

'दृश्यम'
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की 'दृश्यम' एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक शख्स पुलिस और कानून के सामने ऐसी चालें चलता है कि हर कोई हैरान रह जाता है. ये जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मलयालम की 11 फिल्में, आखिर तक नहीं हटेगी नजर, OTT पर हैं मौजूद

'प्रधामा दृष्ट्या कुट्टक्कर'
ये मलयालम की क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है. कहानी अलीना अब्राहम (पार्वती थिरुवोथु) नाम की एक महिला पुलिसकर्मी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति की मौत के बाद पुलिस फोर्स जॉइन करती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

'नयट्टू'
'नयट्टू' एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें तीन पुलिसकर्मी एक राजनीतिक विवाद में फंस जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मलयालम की 11 फिल्में, आखिर तक नहीं हटेगी नजर, OTT पर हैं मौजूद

'इरट्टा'
ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर है, जिसमें पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है. मामले की जांच के दौरान उसके जुड़वां भाई से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'मंजुम्मेल बॉयज'
ये मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है, जो कोडाइकनाल की गुफाओं में घूमने जाता है. वहां एक दोस्त गहरी खाई में गिर जाता है, जिसके बाद उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. इस फिल्म को आप जियोहॉटस्टारर पर देख सकते हैं.

'संभवम अध्यायम ओन्नू'
'संभवम अध्यायम ओन्नू' एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है.  कहानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक घने और रहस्यमयी जंगल में सेट है. फिल्में रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझे मामलों के बीच कई चौंकाने वाले मोड़ आते हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

'कन्नूर स्क्वाड'
'कन्नूर स्क्वाड' एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है. ये चार पुलिसवालों की कहानी है, जो केरल में मर्डर करके भागे अपराधियों को पकड़ने के लिए, बिना पैसों और बिना गाड़ियों के, पूरे भारत में उनका पीछा करते हैं. ये जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.

'अन्वेशीपिन कंडेथुम'
ये एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो साल 1993 के केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एसआई आनंद नारायणन और उनकी टीम द्वारा दो अलग-अलग अनसुलझे हत्या मामलों की गहराई से जांच को दिखाया गया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

'किष्किंधा कांडम'
'किष्किंधा कांडम' भूलने की बीमारी से जूझ रहे एक पूर्व-सैनिक की खोई हुई रिवॉल्वर और उसके लापता पोते के इर्द-गिर्द धूमती एक सस्पेंस-थ्रिलर है. ये जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.

'बोगेनविलिया'
'बोगेनविलिया' एक मलयालम साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जहां कार एक्सीडेंट में याद्दाश्त खो चुकी एक महिला पर लड़कियों को गायब करने का शक होता है. फिल्म सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है.

सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मलयालम की 11 फिल्में, आखिर तक नहीं हटेगी नजर, OTT पर हैं मौजूद

'सूक्ष्मदर्शनी'
'सूक्ष्मदर्शनी' एक सस्पेंस से भरपूर फिल्म है, जहां एक महिला को अपने नए पड़ोसी पर शक होने के बाद दोनों के बीच जासूसी और चूहे-बिल्ली का एक खेल शुरू हो जाता है. ये जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:03 PM (IST)
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