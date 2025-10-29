बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हाल ही में चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बतौर गेस्ट पहुंचीं. यहां वह मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ दिखाई दीं. इस एपिसोड में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ट्विंकल और काजोल से कई बातें भी शेयर किया.

इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा कि जहीर को मिलने के एक महीने बाद ही उन्होंने अभिनेता को प्रपोज कर दिया था. आप भी जानिए एक्ट्रेस की लव स्टोरी का ये दिलचस्प किस्सा.

सोनाक्षी सिन्हा ने बयां की अपने प्यार की दास्तां

काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो में एक्ट्रेस ने अपनी लव स्टोरी सभी को सुनाया. सोनाक्षी सिन्हा ने कहा- 'जब मैंने जहीर को देखा, तो मुझे तुरंत ही समझ आ गया कि यही मेरे लाइफ पार्टनर हैं. मुझे बस यही पता था कि मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी लड़के के साथ बिताना चाहती हूं. एक महीने बाद मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी और फिर 7 साल बाद हमने शादी कर ली'.

शादी की तारीख भी है दोनों के लिए बहुत खास

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी 23 जून, 2024 को हुई थी. अदाकारा ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा- 'यह हमेशा से मेरा सपना था मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो जिंदगी भर याद रहे. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मां की साड़ी पहनूं? मैं मां के पास गई और बोली कि मां, अपनी साड़ियां दिखाओ. बस पांच मिनट में मैंने एक सुंदर ऑफ-व्हाइट चिकनकारी साड़ी चुन ली.'





सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 23 जून, 2024 में कोर्ट मैरिज की थी. उन्होंने यह तारीख इसलिए चुनी क्योंकि यह उनके लिए बहुत महत्व रखती है. यही वो तारीख है जब उन्होंने 2017 में सलमान खान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ की स्क्रीनिंग और आफ्टर पार्टी के दौरान पहली बार साथ में काफी समय बिताया था.

इंस्टाग्राम के पहले काजोल ने शुरू किया था अनोखा ट्रेंड

इसी एपिसोड में मनीष मल्होत्रा ​​ने यह भी खुलासा किया कि इंस्टाग्राम के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही स्नीकर्स-विद-लहंगा ट्रेंड शुरू करने का श्रेय काजोल को जाता है. जब ट्विंकल ने डिजाइनर से उस एक एक्टर के बारे में पूछा जिसके लिए डिजाइन करना उन्हें पसंद नहीं आया, तो मनीष मल्होत्रा ​​ने कोई जवाब नहीं दिया और वह इस सवाल को टालते दिखें. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को ट्विंकल खन्ना और काजोल होस्ट कर रही हैं. इससे पहले एपिसोड में करण जौहर और जान्हवी कपूर गेस्ट बनकर आए थे.