'राइज एंड फॉल 2' के विनर बने शहजाद पूनावाला, जीती 35 लाख रुपये की प्राइज मनी

अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के सीजन 2 को आखिरकार अपना विनर मिल गया है. कई हफ्तों तक चले इस शो में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर लड़ाई, बहस, दोस्ती और ड्रामा देखने को मिला. हर हफ्ते बदलते समीकरणों और मुश्किल टास्क के बीच सभी ने फिनाले तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी.

अब ग्रैंड फिनाले में शहजाद पूनावाला ने बाजी मारते हुए शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. उन्होंने बाकी फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर ये खिताब हासिल किया. आइए जानते हैं कि फिनाले में क्या-क्या हुआ और शो में किस कंटेस्टेंट को कौन-सी पोजिशन मिली.

शहजाद पूनावाला को मिली 35 लाख रुपये की प्राइज मनी

शहजाद पूनावाला ने 'राइज एंड फॉल 2' की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इसके साथ ही उन्हें 35 लाख रुपये की प्राइज मनी भी मिली है. वहीं, प्रियंका चाहर चौधरी शो की फर्स्ट रनर-अप रहीं, जबकि गौतम गुलाटी ने सेकंड रनर-अप का स्थान हासिल किया. इस तरह शहजाद ने सभी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए शो का खिताब जीत लिया.

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कौन थे 'राइज एंड फॉल 2' के 6 फाइनलिस्ट?

'राइज एंड फॉल 2' के फाइनलिस्ट में शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर, गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी, निहारिका तिवारी और करण पटेल ने अपनी जगह बनाई थी. हालांकि, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए शहजाद पूनावाला ने शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

'राइज एंड फॉल 2' के टॉप 5 में जगह नहीं बना पाईं निहारिका तिवारी

निहारिका तिवारी टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाईं और शो से उनका सफर खत्म हो गया. दरअसल, फिनाले में रूलर्स को एक टास्क दिया गया, जिसमें उन्हें 6 फाइनलिस्ट में से उस कंटेस्टेंट को वोट करना था, जो उनके मुताबिक फाइनलिस्ट बने रहने के लायक नहीं है. प्रियंका चाहर चौधरी को छोड़कर बाकी सभी ने निहारिका के खिलाफ वोट किया, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर होना पड़ा.