नेटफ्लिक्स की अपकमिंग वेब सीरीज ‘Shaque: Trust No One’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. परिणीति चोपड़ा, जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, अनूप सोनी और ताहिर राज भसीन जैसे सितारों से सजी इस सीरीज के ट्रेलर में सभी किरदारों की झलक देखने को मिली. हालांकि, जेनिफर विंगेट की एंट्री ने खास तौर पर ध्यान खींचा और उनकी दमदार मौजूदगी ने ट्रेलर में अलग ही असर छोड़ा. यहां तक कि वो परिणीति चोपड़ा पर भी भारी पड़ीं.

जेनिफर की एक झलक ने खींचा ध्यान

ट्रेलर में हर किसी की कुछ न कुछ झलकियां सामने आईं, लेकिन जैसे ही जेनिफर विंगेट का चेहरा नजर आया, उनका प्रेज़ेंस इतना ओवरपावरिंग था कि परिणीति चोपड़ा शैडो होती हुई नजर आईं.

ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जेनिफर विंगेट का काम परिणीति चोपड़ा के बराबर आता है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि परिणीति चोपड़ा का काम कुछ कम है. वो भी एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और उनका क्राफ्ट काफी बढ़िया है. लेकिन फिर भी जेनिफर विंगेट का काम शायद लोगों को ज्यादा पसंद आएगा.

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शादी के बाद बदलीं जेनिफर की प्राथमिकताएं

हालांकि, हम आपको बता दें कि जेनिफर विंगेट की हाल ही में शादी हुई है. इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं और आपके पति का क्या ख्याल है, तब उनका जवाब था कि मेरे पति को बस मुझसे प्यार है और किसी बात से लेना देना नहीं है जो मेरे लिए काफी है.

और बात रही काम की, तो अभी तक तो फिलहाल किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं आया है. हां, यह हो सकता है कि वक्त को लेकर मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं. अब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कब अवेलेबल हूं और कब नहीं. क्योंकि जैसा कि परिणीति ने कहा, मुझे भी अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए.

जेनिफर का यह जवाब कहीं न कहीं उस बदलती सोच की तरफ इशारा करता है, जहां शादी या निजी जिंदगी में बदलाव का मतलब करियर से समझौता करना नहीं रह गया है. अब एक्ट्रेसेज अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी उसी तरह अहमियत दे रही हैं.

और शायद यही वजह है कि 'Shaque: Trust No One' के ट्रेलर में जेनिफर विंगेट की सिर्फ एक झलक भी दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही. अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी सीरीज में उनका किरदार परिणीति चोपड़ा के सामने कितना दमदार साबित होता है.

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