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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपरिणीति चोपड़ा के साथ 'शक' के सेट पर मौजूद थे राघव चड्ढा, फिर भी नहीं पता क्लाइमेक्स

परिणीति चोपड़ा के साथ 'शक' के सेट पर मौजूद थे राघव चड्ढा, फिर भी नहीं पता क्लाइमेक्स

परिणीति चोपड़ा ने बताया कि ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ के सेट पर राघव चड्ढा ने सभी से की असली किडनैपर के बारे में बताने की रिक्वेस्ट, लेकिन किसी ने राज नहीं खोला, अब क्लाइमेक्स जानने के लिए एक्साइटेड हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 23 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी नई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ को लेकर चर्चा में हैं. इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा एक ऐसी मां का रोल कर रही हैं, जिसकी बच्ची 9 साल पहले किडनैप हो गई थी और अब वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकली है.

इस कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस क्लाइमेक्स को लेकर ही है कि आखिर किडनैपर कौन है. लेकिन सीरीज के सेट पर मौजूद होने के बावजूद परिणीति के पति और राजनेता राघव चड्ढा को भी ये नहीं पता चला कि इस कहानी में असली विलेन यानी किडनैपर कौन है.

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सेट पर होने के बावजूद राघव को क्यों नहीं पता किडनैपर के बारे में?

हाल ही में परिणीती चोपड़ा ने एबीपी न्यूज की टीम SBS के साथ खास बातचीत में बताया कि सेट पर उनके साथ होते हुए भी राघव को नहीं पता चला कि सभी किरदारों में से किडनैपर कौन है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड हैं. परिणीति ने बताया कि उन्होंने माइक्रोफोन पर बाकायदा अनाउंस किया था कि किडनैपर का नाम राज ही रहना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘मैंने सेट पर सभी को पहले ही मना कर दिया था कि कोई भी किसी को असली किडनैपर के बारे में नहीं बताएगा. राघव ने सबसे पूछा कि कोई तो उन्हें बता दे कि किडनैपर कौन है.’

ये भी पढें: ‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क

परिणीति ने बताया, ‘राघव ने सेट के लाइट बॉय से लेकर असिस्टेंट तक सभी से पूछा कि मुझे बता दो किडनैपर कौन है, लेकिन किसी ने भी उन्हें इसका जवाब नहीं दिया.’

परिणीति ने बताया राघव एक्साइटेड हैं

जब परिणीति को सीरीज की शूटिंग के दौरान पता चला था कि वो प्रेग्नेंट हैं तब राघव चड्ढा फिल्म के सेट पर पहुंचे थे. परिणीति ने बताया कि राघव पहली बार किसी शूटिंग के सेट पर आए थे. इसलिए तब वो ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे कि शूटिंग कैसे होती है.

परिणीति चोपड़ा के साथ 'शक' के सेट पर मौजूद थे राघव चड्ढा, फिर भी नहीं पता क्लाइमेक्स

अब वो सीरीज के किडनैपर के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं. उन्होंने बताया कि राघव के लिए ये बात आज भी एक राज है कि किडनैपर कौन है. इस सस्पेंस की वजह से वो भी बाकी ऑडियंस की तरह क्लाइमेक्स जानने के लिए एक्साइटेड हैं.

परिणीति के लिए आसान नहीं था ये रोल करना

सीरीज की कहानी सिर्फ एक बच्ची की तलाश के बारे में नहीं है. इसमें अलग-अलग किरदारों की अपनी कहानी है, अपने सीक्रेट हैं. परिणीति ने बातचीत में बताया कि जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार की परत धीरे-धीरे खुलती है, उस किरदार की कहानी पता चलती है.

परिणीति के लिए इस किरदार को निभाना काफी मुश्किल रहा, क्योंकि इसमें कई लेयर्स हैं. उन्होंने कहा, ‘जब आपको ऐसा कुछ प्ले करना होता है, जो मॉरली इतना सही नहीं है, तो वो कैरेक्टर प्ले करना भी उतना ही डिफिकल्ट है.'

उनका कहना है, ‘मुझे किरदार को जज किए बिना उसके सोचने के तरीके को समझना था. एक तरफ गिल्ट भी है, एक तरफ शेम भी है, पर एक तरफ मां का मोटिव भी है.’ परिणीति मानती हैं कि इन सभी इमोशंस को एक साथ पर्दे पर दिखाना डिफिकल्ट और इंट्रेस्टिंग दोनों था.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 23 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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