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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIMDb पर 8.5+ रेटिंग, दिमाग हिला देंगी OTT पर मौजूद ये 4 साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज

IMDb पर 8.5+ रेटिंग, दिमाग हिला देंगी OTT पर मौजूद ये 4 साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज

अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और दमदार कहानियां पसंद हैं, तो ये 4 सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. IMDb पर 8.5 से ज्यादा रेटिंग वाली इन सीरीज की कहानी आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 05:21 PM (IST)
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अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए चार बेहतरीन सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं. इनमें आपको ऐसे ट्विस्ट और दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगी, जो काफी समय तक आपके दिमाग में घूमती रहेंगी. खास बात ये है कि इन चारों सीरीज को IMDb पर 8.5 से ज्यादा की रेटिंग मिली है.

'सेवरेंस'
'सेवरेंस' एक अमेरिकी साइंस-फिक्शन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे बेन स्टिलर ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी 'ल्यूमन इंडस्ट्रीज' नाम की एक बायोटेक कंपनी के इर्द-गिर्द घूमती है. कंपनी अपने कर्मचारियों के दिमाग में एक खास मेडिकल प्रोसेस के जरिए उनकी यादों को दो हिस्सों में बांट देती है, जिसे 'सेवरेंस' कहा जाता है. इसके बाद कर्मचारी ऑफिस के अंदर यानी 'इनी' और ऑफिस के बाहर यानी 'आउटी' के तौर पर अलग-अलग जिंदगी जीते हैं. ये सीरीज Apple TV+ पर उपलब्ध है. इसे IMDb पर 8.7 रेटिंग मिली है.

'डार्क'
जर्मन सीरीज 'डार्क' की कहानी एक छोटे से शहर में बच्चों के अचानक गायब होने से शुरू होती है. जांच आगे बढ़ती है तो चार परिवारों से जुड़े ऐसे रहस्य सामने आते हैं, जिनका कनेक्शन टाइम ट्रैवल से है. कहानी अलग-अलग समय की कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है. अगर आपको टाइम ट्रैवल और मिस्ट्री पसंद है, तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आ सकती है. इस साइंस फिक्शन मिस्ट्री और टाइम-ट्रैवल सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे IMDb पर 8.7 रेटिंग मिली है.

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'माइंडहंटर'
'माइंडहंटर' एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर अमेरिकी सीरीज है, जिसे काफी पसंद किया. इसकी कहानी एफबीआई के उन एजेंट्स की है, जो सीरियल किलर्स के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं. वो अलग-अलग खतरनाक अपराधियों से बातचीत कर उनके व्यवहार और सोच को समझते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने में मदद मिल सके. सीरीज में अपराधियों की मानसिकता और उनके अपराधों के पीछे की सोच को काफी दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली है.

'सक्सेशन'
अमेरिकी कॉर्पोरेट ड्रामा-सैटायर सीरीज 'सक्सेशन' बाकी तीनों सीरीज से थोड़ी अलग है, लेकिन इसकी कहानी भी आपको स्क्रीन से बांधे रखती है. इसकी कहानी एक बेहद अमीर मीडिया परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पिता के बाद कंपनी की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसे लेकर परिवार के सदस्यों के बीच लगातार खींचतान देखने को मिलती है. सत्ता, पैसा और परिवार के रिश्तों के बीच चलने वाला ये संघर्ष सीरीज को काफी दिलचस्प बनाता है. 'सक्सेशन' जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है और इसे IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Sep 2026 05:16 PM (IST)
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