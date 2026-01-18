कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन का हाल ही में आगाज हुआ है. शो का चौथा सीजन भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह दिख रहे हैं. बचपन से ही ये तीनों क्रिकेटर काफी अच्छे दोस्त रहे हैं.

ऐसे में उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर खुलकर बात की. इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान कई बड़े खुलासे भी किए और खूब मस्ती भी की.सहवाग से कपिल ने क्रिकेटर और कोच के तौर पर उनके सफर के बारे में पूठा. फिर उनसे पूछा कि क्या उनके कोचों की बात न मानने की अफवाहें सच हैं.

सहवाग ने कहा- मैं कोच की नहीं सुनता

सहवाग ने जवाब में कहा,'मैं किसी की नहीं सुनता था. सुन भी लेता तो करता मैं अपनी ही था. जब मैं किसी को कोचिंग देता हूं, तो मुझे पता होता है कि उनके मन में क्या चल रहा होता है. मैंने अपने किसी भी कोच की बात नहीं सुनी क्योंकि अगर मैं असफल होता हूं, तो असफलता मेरी ही होगी.'

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सहवाग की तारीफ करते हुए कहा कि वो भारतीय क्रिकेट के बेस्ट कोचों में से एक हैं.इस दौरान कपिल ने युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के क्रिकेट सफर की भी खूब तारीफ की. बाद में युवराज सिंह से कपिल ने जूनियर क्रिकेटरों को धमकाने के आरोपों के बारे में पूछा.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

उन्होंने रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें देखने को मिला कि रोहित युवराज संग पहली मुलाकात के बारे में बात कर रहे थे.उस वीडियो को देख सभी हंस पड़े.रोहित वीडियो में कहते हैं,'जब मैं पहली बार क्रिकेट बस में बैठा, तो मुझे नहीं पता था कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए सीटें तय होती हैं. मैं गलती से युवराज सिंह की सीट पर बैठ गया और उसने मुझे जो घूरकर देखा, वो क्या था. उसके बाद मैं वहां नहीं बैठा.'युवराज ने जवाब देते हुए कहा,'ऐसा नहीं है. मैंने उन्हें प्यार से कहा कि ये मेरी सीट है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं भी अपने सीनियर खिलाड़ियों से डरता था, इसलिए मैं समझता हूं.'

ये भी पढ़ें:-'जहां भगवान है, वहां शैतान भी है..' ब्लैक मैजिक से हुई शेफाली जरीवाली की मौत, पति पराग त्यागी बताई एक-एक डिटेल