हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मैं कोच की नहीं सुनता...'कपिल शर्मा के शो में खुली युवराज सिंह और सहवाग की पोल, सबके सामने क्रिकेटर्स ने मानी अपनी गलती

'मैं कोच की नहीं सुनता...'कपिल शर्मा के शो में खुली युवराज सिंह और सहवाग की पोल, सबके सामने क्रिकेटर्स ने मानी अपनी गलती

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया प्रोमो सामने आ चुका है. इस बार शो में इंडियन क्रिकेटर्स वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह नजर आने वाले हैं. तीनों ने इस दौरान काफी मजेदार खुलासे किए..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन का हाल ही में आगाज हुआ है. शो का चौथा सीजन भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह दिख रहे हैं. बचपन से ही ये तीनों क्रिकेटर काफी अच्छे दोस्त रहे हैं.

ऐसे में उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर खुलकर बात की. इतना ही नहीं उन्होंने इस दौरान कई बड़े खुलासे भी किए और खूब मस्ती भी की.सहवाग से कपिल ने क्रिकेटर और कोच के तौर पर उनके सफर के बारे में पूठा. फिर उनसे पूछा कि क्या उनके कोचों की बात न मानने की अफवाहें सच हैं.

सहवाग ने कहा- मैं कोच की नहीं सुनता

सहवाग ने जवाब में कहा,'मैं किसी की नहीं सुनता था. सुन भी लेता तो करता मैं अपनी ही था. जब मैं किसी को कोचिंग देता हूं, तो मुझे पता होता है कि उनके मन में क्या चल रहा होता है. मैंने अपने किसी भी कोच की बात नहीं सुनी क्योंकि अगर मैं असफल होता हूं, तो असफलता मेरी ही होगी.'

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सहवाग की तारीफ करते हुए कहा कि वो भारतीय क्रिकेट के बेस्ट कोचों में से एक हैं.इस दौरान कपिल ने युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के क्रिकेट सफर की भी खूब तारीफ की. बाद में युवराज सिंह से कपिल ने जूनियर क्रिकेटरों को धमकाने के आरोपों के बारे में पूछा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

उन्होंने रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिसमें देखने को मिला कि रोहित युवराज संग पहली मुलाकात के बारे में बात कर रहे थे.उस वीडियो को देख सभी हंस पड़े.रोहित वीडियो में कहते हैं,'जब मैं पहली बार क्रिकेट बस में बैठा, तो मुझे नहीं पता था कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए सीटें तय होती हैं. मैं गलती से युवराज सिंह की सीट पर बैठ गया और उसने मुझे जो घूरकर देखा, वो क्या था. उसके बाद मैं वहां नहीं बैठा.'युवराज ने जवाब देते हुए कहा,'ऐसा नहीं है. मैंने उन्हें प्यार से कहा कि ये मेरी सीट है. जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं भी अपने सीनियर खिलाड़ियों से डरता था, इसलिए मैं समझता हूं.'

ये भी पढ़ें:-'जहां भगवान है, वहां शैतान भी है..' ब्लैक मैजिक से हुई शेफाली जरीवाली की मौत, पति पराग त्यागी बताई एक-एक डिटेल

Published at : 18 Jan 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Virendra Sehwag Yuvraj Singh KAPIL SHARMA Great Indian Kapil Show
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
Advertisement

वीडियोज

Weather Forecast Update: घने कोहरे से दिल्ली-नोएडा के लोगों को करना पड़ा मुसीबत का सामना
सर्दी और कोहरे का कहर, Delhi-NCR में मुश्किल हालात! | Winter | Delhi | FogAlert
Reliance Industries Q3 Results 2026: Revenue ₹2.94 लाख करोड़, Jio Profit 11% Up | Paisa Live
Prayagraj Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ | ABP News
Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
केदारनाथ मंदिर में अब नहीं बना पाएंगे रील, चारधाम यात्रा में मोबाइल ले जाने पर लगेगा बैन
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
इंडिया
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
"छोटा पैकेट बड़ा धमाका" इस बच्ची के डांस स्टेप्स देखकर तो माइकल जैक्सन भी शरमा जाए, वीडियो देख बोले यूजर्स
शिक्षा
हार नहीं मानी, हौसले से बनाई IAS की पहचान; पढ़ें नमामि बंसल की कहानी
हार नहीं मानी, हौसले से बनाई IAS की पहचान; पढ़ें नमामि बंसल की कहानी
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget