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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मेधा शंकर मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं', डेटिंग रुमर्स पर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी

'मेधा शंकर मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं', डेटिंग रुमर्स पर समय रैना ने तोड़ी चुप्पी

कॉमेडियन समय रैना और एक्ट्रेस मेधा शंकर इन दिनों डेटिंग रुमर्स को लेकर चर्चा में हैं. अब हाल ही में 'इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2' के एक एपिसोड में समय ने मेधा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना और एक्ट्रेस मेधा शंकर को इस साल की शुरुआत में कई बार साथ देखा गया था, जिसके बाद दोनों के डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं. हाल ही में मेधा 'इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2' के एक एपिसोड में वरुण धवन, निशांत तंवर और शेरॉन वर्मा के साथ नजर आईं. इसी दौरान समय ने मेधा को लेकर बात करते हुए उन्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताया.

समय ने मेधा को बताया अपना सबसे अच्छा दोस्त
एपिसोड में मैजिशियन कबीर शर्मा एक मैजिक एक्ट कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने समय का फोन एक लिफाफे में रख दिया और तीन लिफाफों में से एक को चुनने के लिए कहा. इसके बाद कबीर ने समय से पूछा, 'आपके फेवरेट फ्रेंड बलराज आज नहीं आए हैं. लेकिन आज आपके पैनल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है?' इस पर समय ने बिना देर किए मेधा का नाम लिया. इसके बाद मेधा को एक लिफाफा चुनने के लिए कहा गया.

 
 
 
 
 
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मैजिक के अगले एक्ट में कबीर ने मेधा को एक गिफ्ट देने के लिए चुना. उनके सामने कार, मैकबुक, 1000 डॉलर और आईफोन जैसे कई ऑप्शन थे, लेकिन मेधा के हिस्से में कबीर से एक हग आया. इसे देखकर समय और वरुण धवन भी हैरान रह गए. मेधा ने हालांकि इस हग को बुरा नहीं माना.

समय ने मजाक में मेधा से कहा, 'ये गिफ्ट तेरे लिए था. एक हग, हमने सच में सबसे खराब चीज जीती है.' 

 
 
 
 
 
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जून में शुरू हुई थीं डेटिंग की खबरें
बता दें, समय रैना और मेधा शंकर के डेटिंग की खबरें इस साल जून में उस वक्त शुरू हुई थीं, जब दोनों का एक इवेंट से साथ निकलते हुए वीडियो सामने आया था. इसके बाद जुलाई में भी दोनों को कई इवेंट्स में साथ देखा गया, जिससे उनके रिश्ते की खबरों को और हवा मिली. हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया था.

हालांकि, समय और मेधा ने अब तक इन खबरों पर कोई सफाई नहीं दी है. लेकिन 'इंडियाज गॉट लैटेंट 2' के इस एपिसोड में समय ने मेधा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताकर शायद साफ कर दिया कि दोनों के बीच फिलहाल सिर्फ दोस्ती है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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