'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा ट्विस्ट, जनता तय करेगी कौन बनेगा रूलर और कौन वर्कर
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 जल्द ही दर्शकों को एंटरनेट करने आ रहा है. शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने हाल ही में बताया कि इस बार दर्शक के हाथ में एक खास पावर होगी.
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 के साथ वापसी करने के लिए तैयार है और इस बार शो में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. सीजन 2 को एक्स क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. अब दर्शकों को भी गेम शुरू होने से पहले कंटेस्टेंट्स की किस्मत पर असर डालने की खास पावर मिलेगी.
दर्शकों के हाथ होगी खास पावर
पिछले सीजन के प्रीमियर एपिसोड में कंटेस्टेंट्स ने आपस में तय किया था कि किसे गोल्डन ब्रीफकेस मिलेगा और कौन रूलर बनेगा. बाकी कंटेस्टेंट्स को बेसमेंट में वर्कर्स के तौर पर रहना पड़ा था, जहां उन्हें दोबारा ऊपर आने के लिए गेम खेलना था.
हालांकि, सीजन 2 में इस फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया गया है. नए प्रोमो में दिखाया गया है कि इस बार दर्शक तय करेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट रूलर बनेगा और किसे गेम की शुरुआत वर्कर के तौर पर करनी होगी.
प्रोमो में वीरेंद्र सहवाग ने कहा, 'इस बार 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट्स की किस्मत नीलाम होगी. भारतीय रियलिटी शोज के इतिहास में पहली बार आप ही शो के मेकर्स हैं और पावर आपके हाथ में है. 'राइज एंड फॉल' का गेम शुरू होने से पहले आप तय करेंगे कि हर कंटेस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी- 4 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये या 75 हजार रुपये. याद रखिए, आप जो वैल्यू तय करेंगे, उसी रकम के साथ कंटेस्टेंट्स टावर में एंट्री करेंगे और यही रकम उनका गेम बदल सकती है. यही उनकी राइज या फॉल भी तय कर सकती है.'
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दर्शक कैसे कर सकते हैं वोट?
वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि दर्शक एमएक्स प्लेयर खोलकर 'राइज एंड फॉल' के टैब पर जाकर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को वोट कर सकते हैं. दर्शक जितने चाहें, उतने कंटेस्टेंट्स की वैल्यू तय करके अपना वोट सबमिट कर सकते हैं. वोटिंग लाइन्स 20 सितंबर से 23 सितंबर तक खुली रहेगी.
बता दें, राइज एंड फॉल' में कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है रूलर्स और वर्कर्स. रूलर्स को पेंटहाउस में रहने का मौका मिलता है, जहां उन्हें कई तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं. गेम में बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी भी रूलर्स के पास होती है, जबकि टास्क को लेकर उनकी जिम्मेदारियां कम होती हैं. वहीं, वर्कर्स को रूलर्स के लिए काम करना पड़ता है. उन्हें कई सुविधाओं से दूर रखा जाता है और कई बार उन्हें बेड तक की सुविधा नहीं मिलती.
'राइज एंड फॉल 2' में कौन-कौन आएगा नजर?
'राइज एंड फॉल 2' में टोटल15 कंटेस्टेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं. इनमें प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, काजल राघवानी, तेज प्रताप यादव, सारा गुरपाल और गौतम गुलाटी के नाम शामिल हैं.
इनके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स अनीश भगत, राज ग्रोवर, निहारिका तिवारी, सिवेत तोमर और कैरा भी शो में नजर आएंगे. 'राइज एंड फॉल 2' का प्रीमियर 26 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्न MX प्लेयर पर होगा.
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