आरुष भोला और आकृति नेगी नहीं, अर्जुन बिजलानी बने 'राइज एंड फॉल' के विनर, मिली मोटी रकम, जानें कौन रहा रनरअप?

आरुष भोला और आकृति नेगी नहीं, अर्जुन बिजलानी बने 'राइज एंड फॉल' के विनर, मिली मोटी रकम, जानें कौन रहा रनरअप?

अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के विनर के नाम की घोषणा हो चुकी है. बता दें अर्जुन बिजलानी को विनर की ट्रॉफी मिली है. चलिए जानते हैं पहला और दूसरा रनरअप कौन रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 02:01 PM (IST)
'राइज एंड फॉल' का ग्रैंड फिनाले एपिसोड 17 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे प्रसारित किया गया है. इस दौरान अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से अर्जुन बिजलानी विनर बने. अशनीर ग्रोवर इस शो के होस्ट थे और इसके फिनाले एपिसोड को एमएक्स प्लेयर और सोनी टीवी पर स्ट्रीम किया गया.

इस शो की शुरुआत 6 सिंतबर को हुई थी.शो के दौरान कंटेस्टेंट को कई मुश्किल टास्क का सामना करना पड़ा. अब जब अर्जुन बिजलानी शो के विनर बन गए हैं तो उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि वो सबसे परफेक्ट विनर चुने गए हैं.

अरबाज पटेल रहे दूसरे रनर-अप

शो का रनरअप कौन रहा चलिए जानते हैं. बता दें आरुष भोला शो के पहले रनरअप बने और अरबाज पटेल दूसरे रनरअप रहे. बता दें शो के दौरान अर्जुन बिजलानी ने बार-बार साबित किया कि वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं. उन्हें विनर बनने पर 28 लाख 10 हजार रुपये की पुरुस्कार राशि से सम्मानित किया गया.

 
 
 
 
 
विनर बनने के बाद अर्जुन बिजलानी ने मीडिया से बात की.इस दौरान एक्टर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी नेहा स्वामी को दिया. कैमरे के सामने अर्जुन ने नेहा पर प्यार जताया और कहा कि उनका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा है.

ये सेलेब्स भी थे शो का हिस्सा

अर्जुन ने आगे कहा,'अब मैं घर जाकर बस बिस्तर पर लेटना चाहता हूं और अपने बेटे को गले लगाना चाहता हूं. मेरी यही सबसे बड़ी खुशी है.' बता दें अर्जुन के अलावा कई बड़े सेलेब्स इस शो का हिस्सा बने थे.इस लिस्ट में धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, आदित्य नारायण, कुबरा सैत, अहाना कुमरा और आकृति नेगी जैसे नाम शामिल हैं.

बता दें राइज एंड फॉल की ट्रॉफी के लिए धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित और आकृति नेगी भी लड़ रहे थे. शो के विजेता का चुनाव इंटरनल वोटिंग के आधार पर किया गया है. यहां सबसे ज्यादा वोट अर्जुन बिजलानी को मिले थे.

Published at : 17 Oct 2025 01:51 PM (IST)
