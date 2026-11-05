कब और कहां देखें 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले? जानें डेट, टाइम और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

वीरेंद्र सहवाग के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. शो में कई हफ्तों तक चले ड्रामे, बहस और टास्क के बाद अब दर्शकों को ग्रैंड फिनाले का इंतजार है. इस बार ट्रॉफी के लिए छह कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि शो का फिनाले कब और कहां देख सकते हैं.

कब होगा 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले?

'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले 6 नवंबर 2026 यानी शुक्रवार को स्ट्रीम होगा. दर्शक इसे दोपहर 12 बजे से एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकेंगे. फाइनलिस्ट्स की फिनाले परफॉर्मेंस की शूटिंग 4 नवंबर को हुई थी. वहीं, विनर के नाम के ऐलान वाले हिस्से की शूटिंग 5 नवंबर यानी आज की जा रही है. विजेता के नाम का खुलासा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में होगा. ऐसे में दर्शकों को ये जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि इस सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी.

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कहां देख सकते हैं शो का फिनाले?

अगर आप भी 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले देखना चाहते हैं तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर ऐप पर देख सकते हैं. शो का फिनाले 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किया जाएगा. बता दें कि बनिजय एशिया के प्रोडक्शन में बने इस शो के रोजाना के एपिसोड एमएक्स प्लेयर पर दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होते हैं.

ये 6 कंटेस्टेंट्स हैं फिनाले की रेस में

इस सीजन के ग्रैंड फिनाले में छह कंटेस्टेंट्स ने अपनी जगह बनाई है. इनमें शहजाद पूनावाला, गौतम गुलाटी, स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और निहारिका तिवारी शामिल हैं. शहजाद इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट बने थे. उन्होंने सबसे पहले फिनाले में अपनी जगह पक्की की थी.

कौन बनेगा 'राइज एंड फॉल 2' का विनर?

अब इन छह खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. शो के पूरे सीजन में रूलर्स और वर्कर्स के बीच सत्ता की लड़ाई, बदलते समीकरण और कई विवाद चर्चा में रहे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन इन सभी को पीछे छोड़कर 'राइज एंड फॉल 2' का विनर बनता है.