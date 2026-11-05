ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकब और कहां देखें 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले? जानें डेट, टाइम और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

कब और कहां देखें 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले? जानें डेट, टाइम और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

'राइज एंड फॉल 2' अब अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया है. छह कंटेस्टेंट्स के बीच ट्रॉफी के लिए आखिरी मुकाबला होगा. जानिए कब और कहां देख सकेंगे शो का फिनाले.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

वीरेंद्र सहवाग के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. शो में कई हफ्तों तक चले ड्रामे, बहस और टास्क के बाद अब दर्शकों को ग्रैंड फिनाले का इंतजार है. इस बार ट्रॉफी के लिए छह कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि शो का फिनाले कब और कहां देख सकते हैं.

कब होगा 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले?

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
Jailer 2 OTT Release: रजनीकांत की 'जेलर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'जेलर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
ओटीटी
'रामायण' का है इंतजार? उससे पहले जरूर देखें ये 6 माइथोलॉजी इंस्पायर्ड फिल्में
'रामायण' का है इंतजार? उससे पहले जरूर देखें ये 6 माइथोलॉजी इंस्पायर्ड फिल्में
ओटीटी
कपिल शर्मा के शो में लगेगा ज्ञान और कॉमेडी का तड़का, पंकज त्रिपाठी समेत ये सितारे आएंगे नजर
कपिल शर्मा के शो में लगेगा ज्ञान और कॉमेडी का तड़का, पंकज त्रिपाठी समेत ये सितारे आएंगे नजर
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में हुआ ट्रिपल एलिमिनेशन, एक साथ शो से बाहर हुए ये 3 कंटेस्टेंट्स
फिनाले से पहले 'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा धमाका, तीन कंटेस्टेंट्स का सफर हुआ खत्म

'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले 6 नवंबर 2026 यानी शुक्रवार को स्ट्रीम होगा. दर्शक इसे दोपहर 12 बजे से एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकेंगे. फाइनलिस्ट्स की फिनाले परफॉर्मेंस की शूटिंग 4 नवंबर को हुई थी. वहीं, विनर के नाम के ऐलान वाले हिस्से की शूटिंग 5 नवंबर यानी आज की जा रही है. विजेता के नाम का खुलासा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में होगा. ऐसे में दर्शकों को ये जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि इस सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MX Player by Prime Video (@mxbyprimevideo)

कहां देख सकते हैं शो का फिनाले?

अगर आप भी 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले देखना चाहते हैं तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर ऐप पर देख सकते हैं. शो का फिनाले 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किया जाएगा. बता दें कि बनिजय एशिया के प्रोडक्शन में बने इस शो के रोजाना के एपिसोड एमएक्स प्लेयर पर दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होते हैं.

ये 6 कंटेस्टेंट्स हैं फिनाले की रेस में

इस सीजन के ग्रैंड फिनाले में छह कंटेस्टेंट्स ने अपनी जगह बनाई है. इनमें शहजाद पूनावाला, गौतम गुलाटी, स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और निहारिका तिवारी शामिल हैं. शहजाद इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट बने थे. उन्होंने सबसे पहले फिनाले में अपनी जगह पक्की की थी.

कौन बनेगा 'राइज एंड फॉल 2' का विनर?

अब इन छह खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. शो के पूरे सीजन में रूलर्स और वर्कर्स के बीच सत्ता की लड़ाई, बदलते समीकरण और कई विवाद चर्चा में रहे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन इन सभी को पीछे छोड़कर 'राइज एंड फॉल 2' का विनर बनता है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Jailer 2 OTT Release: रजनीकांत की 'जेलर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'जेलर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
ओटीटी
'रामायण' का है इंतजार? उससे पहले जरूर देखें ये 6 माइथोलॉजी इंस्पायर्ड फिल्में
'रामायण' का है इंतजार? उससे पहले जरूर देखें ये 6 माइथोलॉजी इंस्पायर्ड फिल्में
ओटीटी
कपिल शर्मा के शो में लगेगा ज्ञान और कॉमेडी का तड़का, पंकज त्रिपाठी समेत ये सितारे आएंगे नजर
कपिल शर्मा के शो में लगेगा ज्ञान और कॉमेडी का तड़का, पंकज त्रिपाठी समेत ये सितारे आएंगे नजर
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' में हुआ ट्रिपल एलिमिनेशन, एक साथ शो से बाहर हुए ये 3 कंटेस्टेंट्स
फिनाले से पहले 'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा धमाका, तीन कंटेस्टेंट्स का सफर हुआ खत्म
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
पीएम मोदी के 'Gen-Z' अंदाज वाले पोस्ट पर CJP के सौरव दास बोले- 'प्लीज आप...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
अमेरिका के चुनाव में यूपी की बेटी सबा हैदर की शानदार जीत, US में रचा इतिहास
इंडिया
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, 3 मामले में होगी पूछताछ
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
बॉलीवुड
Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
सलमान खान की 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट! सनी देओल की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?
बिहार
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर
इंडिया
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
लाइफस्टाइल
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
फील्ड पर फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कोहली? जानें उनका डाइट रुटीन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget