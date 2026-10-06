अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. इसे दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. शो में लगातार ड्रामा, टास्क और नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. आइए जानते हैं शो के एपिसोड 11 में क्या खास हुआ.

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को मजेदार नजारा देखने को मिला. इस बार पेंटहाउस में बॉलीवुड का तड़का लगा, जहां कंटेस्टेंट्स अलग-अलग फिल्मी किरदारों में नजर आए. तेजू भैया संजय दत्त के लुक में दिखे, तो स्वरा भास्कर ने मुमताज बनकर महफिल लूट ली.

संजू बाबा बनकर छाए तेजू भैया

'राइज एंड फॉल 2' के पेंटहाउस में रूलर्स के लिए बॉलीवुड पार्टी रखी गई, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स अलग-अलग बॉलीवुड स्टार्स के किरदार में नजर आए. तेजू भैया और शहजाद पूनवाला शो में बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त के लुक में नजर आए. दोनों ने रेड कार्पेट पर धमाकेदार एंट्री मारी.

तेजू भैया ने इरियाना संग दिखा रोमांटिक अंदाज

इसके बाद तेजू भैया ने काजोल बनीं इरियाना के साथ शानदार डांस किया. इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेज पर संजू बाबा की एक्टिंग भी करके दिखाई. वहीं, शहजाद पूनवाला 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' के किरदार में नजर आए. उन्होंने भी धमाकेदार एंट्री मारी और स्टेज पर अपने अंदाज में एक्टिंग की.

राज ग्रोवर और गौतम गुलाटी का दिखा रोमांटिक अंदाज

इस बॉलीवुड पार्टी में स्वरा भास्कर मुमताज के लुक में नजर आईं और उन्होंने सभी का ध्यान खींच लिया. वहीं, राज ग्रोवर और गौतम गुलाटी शाहरुख खान के किरदार में दिखे. करण पटेल बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के लुक में नजर आए.

सभी ने अपने-अपने अंदाज में पार्टी में खूब रंग जमाया. राज ग्रोवर और गौतम गुलाटी ने इरियाना के साथ जमकर डांस भी किया. इस दौरान दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला.

बता दें कि प्रियंका चाहर चौधरी को 'रूलर' से 'वर्कर' बना दिया गया है और अब उन्हें तहखाने में भेज दिया गया है. वहां उनका हाल बेहाल है. लेटेस्ट एपिसोड में वो गर्मी की वजह से फूट-फूटकर रोती नजर आईं.

क्या है 'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट?

'राइज एंड फॉल 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच पावर और स्ट्रैटेजी का खेल देखने को मिलता है. शो में सभी कंटेस्टेंट्स को रूलर्स और वर्कर्स, दो ग्रुप में बांटा गया है. रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं और उनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, जबकि वर्कर्स बेसमेंट में रहकर टास्क के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. इस गेम में किसी की भी पोजिशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती. टास्क और गेम के हिसाब से वर्कर रूलर बन सकता है और रूलर को वर्कर बनना पड़ सकता है. शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं.