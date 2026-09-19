'राइज एंड फॉल 2' में तेज प्रताप यादव लगाएंगे दरबार, काजल राघवानी की भी एंट्री कंफर्म
Rise And Fall 2: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का दूसरा सीजन काफी चर्चा में हैं. शो में तेज प्रताप और काजल राघवानी की एंट्री पर ऑफिशियल मुहर लग गई है. देखिए कंटेस्टेंट्स की लिस्ट.
Rise And Fall 2 Contestant List: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' दूसरे सीजन के जरिए वापसी करने को तैयार है. प्राइम वीडियो और एम एक्स प्लेयर के इस शो में पिछली बार जबरदस्त धमाका देखने के लिए मिला था. पवन सिंह और धनश्री वर्मा की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. ऐसे में अब शो के दूसरे सीजन में भी भोजपुरी का तड़का लगने वाला है. इस बार तेज प्रताप यादव के साथ काजल राघवानी की एंट्री होने वाली है. इसके साथ ही सारा गुरपाल की भी एंट्री कंफर्म हो गई है.
काजल राघवानी ने भी इंस्टाग्राम पर 'राइज एंड फॉल 2' में अपनी एंट्री को कंफर्म किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके खुशी जाहिर की है. तेज प्रताप यादव का भी स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने भी शो में अपनी उपस्थिति को लेकर कंफर्म किया है. ऐसे में अब शो में 15 कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती, प्यार और रिश्ते की गहराई देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें जबरदस्त ट्विस्ट होंगे.
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' समेत 4 फिल्मों को पछाड़ा, बनी अगस्त की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
तेज प्रताप यादव बोले- दरबार लगाएंगे
तेज प्रपात यादव ने 'राइज एंड फॉल 2' में अपनी एंट्री को लेकर कहा, 'जब हम उड़े तो समय डगमगाया और सब मजे ले रहे थे पर वो भूल गए कि हम बरगद हैं. बरगद जिसकी डाली से ज्यादा मजबूत है जड़ और इसलुअ आर रहे हैं राइज एंड फॉल पर गर्दा उड़ाने.' इसके साथ ही तेज प्रताप ने आगे कहा, 'वहां के पेंटहाउस पर कब्जा नहीं करेंगे दरबार लगाएंगे और राज करेंगे नीचे वाला बेसमेंट के लोगों के ऊपर. दुनिया का बता दीजिए हमारा परिवार पूरा बिहार है.'
'राइज एंड फॉल 2' में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स
बहरहाल, अगर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' के कंटेस्टेंट्स के बारे में बात की जाए तो इसमें काजल राघवानी, तेज प्रताप यादव और सारा गुरपाल के अलावा स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल, और शहजाद पूनावाला जैसे कंटेस्टेंट्स के नाम भी कंफर्म हो गए हैं. वो इसमें नजर आने वाले हैं.
यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्या की डबल हैट्रिक, 'विश्वनाथ एंड संस' बनी दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
गौरतलब है कि रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का प्रीमियर 26 सितंबर को होने वाला है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो और एम एक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं. इस शो को हर दिन दोपहर 12 बजे होस्ट किया जाएगा. इस बार के सीजन को अश्नीर ग्रोवर नहीं बल्कि वीरेंद्र सहवाग करने वाले हैं.