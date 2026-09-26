बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक ही मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं. दोनों 'राइज एंड फॉल 2' शो का हिस्सा बन चुके हैं. उम्मीद है कि कई कंटेस्टेंट्स वाले इस शो में शहजाद और स्वरा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी. क्योंकि इसके प्रोमो में शहजाद ने स्वरा पर भड़ास निकाली है. वहीं स्वरा भी चुप नहीं रहीं. बता दें कि इससे पहले भी शहजाद कई मुद्दों पर स्वरा को घेरते रहे हैं.

शहजाद बोले- 'कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ...'

शहजाद पूनावाला राइज एंड फॉल सीजन 2 के नए प्रोमो में स्वरा भास्कर संग अपने झगड़े और उन पर दिए गए बयान को लेकर बात करते हुए नजर आए. दरअसल शो के होस्ट और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने शहजाद से कहा था, 'सोशल मीडिया पर तो आपने बहुत बातें की स्वरा जी से, कोशिश भी की उन्हें भड़काने की. अब जब वो अंदर आई है तो आपने बात ही नहीं की उनसे? आवाज बैठ गई है क्या?' इस पर शहजाद ने कहा, 'मेरा स्वर दबाने वाला कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ.' शहजाद की ये बात सुनते ही स्वरा जोर-जोर से हंसने लगीं. इस पर सहवाग ने कहा, 'लेकिन आपके जवाब पर तो स्वरा जी का रिएक्शन मुझे नजर आ रहा है.'

ये भी पढ़ें: कभी क्लर्क थे देव आनंद, शूटिंग के दौरान विदेशी शख्स ने समझ लिया था टैक्सी ड्राइवर

View this post on Instagram A post shared by Tcx.official (@tcx.official)

शहजाद-स्वरा के बीच हुई तीखी नोकझोंक

आगे शहजाद ने कहा, 'मैं इग्नोर करता हूं.' इस पर सारा ने कहा, 'इग्नोर करने का मतलब होता है भाव ना देना जो मैं कर रही हूं.' फिर शहजाद कहते हैं, 'जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम हमेशा बोलेंगे.' फिर स्वरा ने कहा, 'ये चुनाव नहीं है. इनका डूबता हुआ राजनीतिक करियर यहां से नहीं उज्जवल होने वाला है.' आगे शहजाद ने कहा, 'मेरे करियर की चिंता मत कीजिए, आप अपने हस्बैंड को जीता दीजिए.' इसके बाद स्वरा कहती है, 'मैं इस कीचड़ मिट्टी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं.'

आज से हुई 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 की शुरुआत

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में शहजाद ने स्वरा भास्कर को उनके बयानों को लेकर कई बार लताड़ लगाई है. राइज एंड फॉल सीजन 2 की बात करें तो इसकी शुरुआत आज यानी 26 सितंबर से हो चुकी है. ये शो प्राइम वीडियो पर आ रहा है.

ये भी पढ़ें: दूसरी शादी के लिए रात में पंडित ढूंढ रही थीं अर्चना पूरन सिंह, टीवी से बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप