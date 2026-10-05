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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise and Fall 2: प्रियंका को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर राखी सावंत का पलटवार, शहजाद पूनावाला को यूं दिया जवाब

Rise and Fall 2: प्रियंका को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर राखी सावंत का पलटवार, शहजाद पूनावाला को यूं दिया जवाब

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में के हालिया एपिसोड में राखी सावंत ने एंट्री की. इस दौरान उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर डिफेंड किया और बचाव शहजाद पूनावाला को जवाब दिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर रोज नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. इसी बीच राखी सावंत ने शो में एंट्री की. इस दौरान उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी का बचाव किया, जिन्हें शहजाद पूनावाला ने 'गोल्ड डिगर' कहा था.

राखी ने शहजाद के इस कमेंट पर सवाल उठाया और प्रियंका के सपोर्ट में अपनी बात रखी. उन्होंने 'गोल्ड डिगर' शब्द को लेकर अपने मजेदार अंदाज में भी बात की.

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राखी सावंत ने दिया जवाब
राखी सावंत ने शहजाद पूनावाला से प्रियंका चाहर चौधरी को 'गोल्ड डिगर' कहने पर सवाल किया. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने हमारी नागिन, इच्छाधारी नागिन प्रियंका को 'गोल्ड डिगर' कहा. क्यों? क्यों? आपने बहुत गलत बात कही है. मैं इसका जवाब चाहती हूं. वो बिल्कुल भी गोल्ड डिगर नहीं है. वो कॉपर डिगर है, नागमणि डिगर है. वो तो सबसे सस्ती चीजें ढूंढती है.'

दरअसल, 'राइज एंड फॉल 2' के हालिया एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला के बीच जमकर बहस हुई थी. इस दौरान प्रियंका ने शहजाद को 'मैन चाइल्ड' कह दिया था. इसके जवाब में शहजाद ने प्रियंका को 'गोल्ड डिगर' कह दिया, जिसके बाद अब राखी सावंत उन्हें डिफेंड करती  नजर आईं.

प्रियंका चाहर ने दिया था जवाब
शो में बाद में स्वरा से बात करते हुए प्रियंका चाहर चौधरी ने बताया कि शहजाद की कही बात पूरी रात उनके दिमाग में घूमती रही. उन्होंने कहा, 'कल गोल्ड डिगर बोल के गया. ये बात पूरी रात मेरे दिमाग में घूमती रही, क्योंकि मेरे परिवार को पालने वाली मैं हूं और ये मुझे 'गोल्ड डिगर' बोलता है. पिटकर जाएगा.'

 
 
 
 
 
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बता दें, राइज एंड फॉल का सीजन 2 एक्स क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. शो में गौतम गुलाटी, कायरा अनु, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर, इरीना रुडाकोवा, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
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