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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'तमाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी', शहजाद पूनावाला ने एक्ट्रेस को कहा गोल्डडिगर

'तमाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी', शहजाद पूनावाला ने एक्ट्रेस को कहा गोल्डडिगर

'राइज एंड फॉल 2' जबरदस्त चर्चा में बना है. शो में आए दिन ड्रामा देखने को मिल रहा है. अब शो में प्रियंका और शहजाद पूनावाला के बीच जमकर झगड़ा देखने को मिला है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Sep 2026 06:50 PM (IST)
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रियलिटी शोज 'राइज एंड फॉल 2' शुरुआत से ही चर्चा में बना है. शो में पहले शहजाद पूनावाल और सिवेट तोमर के बीच में झगड़ा हुआ. ये झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया था. शहदाज की शर्ट फट गई थी, जिसकी वजह से सिवेट शो से बाहर हो गए. अब शहजाद और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ. प्रियंका को शहजाद ने गोल्ड डिगर कहा था, जिसके बाद मामला बढ़ गया था. 

झगड़े की शुरुआत प्रियंका के शहजाद को 'मैनचाइल्ड' बोलने से हुई. इसके बाद शहजाद प्रियंका को गोल्ड डिगर बोलते हैं. शहजाद कहते हैं- गोल्ड डिगर सुना है. गोल्ड डिगर बहुत कॉमन है. प्रियंका जी अब विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करेंगी.

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प्रियंका और शहजाद के बीच घमासान

अगले दिन प्रियंका बहुत इमोशनल हो जाती हैं. प्रियंका को शहजाद का गोल्ड डिगर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया. प्रियंका कहती हैं रि ये मुझसे पिटकर जाएगा, मुझे गोल्ड डिगर बोल रहा था. मैं पूरी रात सो नहीं पाई इसकी वजह से. मैं अपने परिवार को पाल रही हूं. ये आदमी मुझसे तामाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी. वहीं शहजाद भड़क उठते हैं, वो माइक उतार देते हैं. शहजाद बोलते हैं कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब देखना होगा कि प्रियंका और शहजाद के बीच का झगड़ा कहां तक जाता है.

 
 
 
 
 
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प्रियंका की बात करें तो वो टीवी की पॉपुलर एक्टर हैं. उन्हें शो उडारिया से नेम-फेम मिला था. इस शो के बाद वो बिग बॉस में दिखीं. बिग बॉस में भी उन्हें पसंद किया गया. अंकित संग उनकी केमिस्ट्री खूब जमी थीं. इस शो में उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखने को मिली. प्रियंका को एकता कपूर का नागिन शो भी मिला. इस शो में भी प्रियंका को पसंद किया गया. अब प्रियंका राइज एंड फॉल में दिख रही हैं. प्रियंका ने म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है.

ये भी पढ़ें- पैपराजी को देख गाड़ी के पीछे छुपने लगीं राजेश खन्ना की नातिन, चर्चा में वीडियो
 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Sep 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Shehzad Poonawala
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