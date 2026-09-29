'तमाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी', शहजाद पूनावाला ने एक्ट्रेस को कहा गोल्डडिगर

रियलिटी शोज 'राइज एंड फॉल 2' शुरुआत से ही चर्चा में बना है. शो में पहले शहजाद पूनावाल और सिवेट तोमर के बीच में झगड़ा हुआ. ये झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया था. शहदाज की शर्ट फट गई थी, जिसकी वजह से सिवेट शो से बाहर हो गए. अब शहजाद और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ. प्रियंका को शहजाद ने गोल्ड डिगर कहा था, जिसके बाद मामला बढ़ गया था.

झगड़े की शुरुआत प्रियंका के शहजाद को 'मैनचाइल्ड' बोलने से हुई. इसके बाद शहजाद प्रियंका को गोल्ड डिगर बोलते हैं. शहजाद कहते हैं- गोल्ड डिगर सुना है. गोल्ड डिगर बहुत कॉमन है. प्रियंका जी अब विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करेंगी.

प्रियंका और शहजाद के बीच घमासान

अगले दिन प्रियंका बहुत इमोशनल हो जाती हैं. प्रियंका को शहजाद का गोल्ड डिगर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया. प्रियंका कहती हैं रि ये मुझसे पिटकर जाएगा, मुझे गोल्ड डिगर बोल रहा था. मैं पूरी रात सो नहीं पाई इसकी वजह से. मैं अपने परिवार को पाल रही हूं. ये आदमी मुझसे तामाचा यहां खाएगा और तालियां बाहर बजेंगी. वहीं शहजाद भड़क उठते हैं, वो माइक उतार देते हैं. शहजाद बोलते हैं कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब देखना होगा कि प्रियंका और शहजाद के बीच का झगड़ा कहां तक जाता है.

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प्रियंका की बात करें तो वो टीवी की पॉपुलर एक्टर हैं. उन्हें शो उडारिया से नेम-फेम मिला था. इस शो के बाद वो बिग बॉस में दिखीं. बिग बॉस में भी उन्हें पसंद किया गया. अंकित संग उनकी केमिस्ट्री खूब जमी थीं. इस शो में उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखने को मिली. प्रियंका को एकता कपूर का नागिन शो भी मिला. इस शो में भी प्रियंका को पसंद किया गया. अब प्रियंका राइज एंड फॉल में दिख रही हैं. प्रियंका ने म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है.

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