रिएलिटी शो Rise And Fall 2 का माहौल इस वक्त पूरी तरह राजनीतिक अखाडे में बदल हो चुका है. शो में पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े कंटेस्टेंट्स बाकी सभी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं. ग्लैमर इंडस्ट्री से आए चेहरे तो लगभग खामोश नजर आ रहे हैं. टीवी पर बहस करने वाले लोगों ने फिलहाल तो इस शो पर कब्जा जमा लिया है. प्रोमो भी इन्हीं के कट रहे हैं और रील भी...एपिसोड 2 में तो पहले ही दिन बात 'बाप' और 'पति' तक पहुंच गई. जानिए दूसरे एपिसोड में इस शो में क्या-क्या हुआ

शहजाद पूनावाला को लगी मिर्ची

पहले तो मनीष कश्यप और स्वरा भास्कर के बीच एक सामान्य बहस देखने को मिली. लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने शहजाद पूनावाला से सीधा सवाल कर दिया. सहवाग ने तंज कसते हुए कहा- 'सोशल मीडिया पर इतनी बहस करते हैं, यहां क्या आवाज बैठ गई है?'





इस बात पर शहजाद का मुंह देखने लायक था.वो बोले- 'मेरा स्वर दबाने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ. किसी के बाप का खाकर नहीं आए हैं, मैं तो बस ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूं.'

स्वरा भास्कर का तंज और पर्सनल अटैक

शहजाद की बात सुनकर स्वरा भास्कर हंस पड़ीं और कटाक्ष करते हुए बोलीं- 'इग्नोर करने का मतलब होता है भाव न देना. जबकि आप और आपकी पूरी टीम लगातार मेरे खिलाफ पोस्ट कर रही थी. यहां आकर आपका करियर नहीं बनने वाला. चुनाव नहीं ये गेम है.'

फिर क्या था... माहौल इतना गरमा गया कि सहवाग ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा.

बहस यहीं नहीं रुकी. मामला तब और भड़क गया जब शहजाद ने पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया- 'पहले अपने पति का करियर बनाइए.'

दोनों के बीच यह सियासी तू-तू, मैं-मैं इतनी बढ़ गई कि होस्ट वीरेंद्र सहवाग समेत बाकी सभी कंटेस्टेंट्स बस सन्न होकर देखते रह गए.

इस पूरे विवाद पर जब तेज प्रताप यादव से राय पूछी गई, तो उन्होंने खांटी नेताओं वाले डिप्लोमैटिक अंदाज में खुद को न्यूट्रल बनाए रखा.

पेंटहाउस का खेल- रुलर्स बनाम वर्कर्स

बता दें कि 'Rise And Fall 2' का फॉर्मेट दो हिस्सों में बंटा है. ऊपर का फ्लोर 'पेंटहाउस' है जहां 'रुलर्स' (शासक) रहते हैं, जबकि नीचे का फ्लोर 'वर्कर्स' (मजदूरों) के लिए तय किया गया है.

पेंटहाउस में फिलहाल चार रुलर्स- स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, तेज प्रताप यादव और प्रियंका चाहर चौधरी मौजूद हैं, जबकि बाकी सभी कंटेस्टेंट्स वर्कर की भूमिका में हैं.

राज ग्रोवर के फैसले से भड़के मनीष कश्यम

एपिसोड 2 में असली ट्विस्ट तब आया जब कंटेस्टेंट राज को एक खास पावर मिली. इस पावर के तहत उन्हें रुलर्स में से तीन कंटेस्टेंट्स को डिमोट करके वर्कर बनाना था. राज ने बिना देर किए मनीष, गौतम गुलाटी और भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी को वर्कर बनाकर नीचे भेज दिया.

इस फैसले पर मनीष बुरी तरह भड़क गए और बोले- 'मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करूंगा.'





स्थिति बिगड़ती देख होस्ट वीरेंद्र सहवाग को बीच में टोकना पड़ा कि यह शो का नियम है और इसे मानना ही पड़ेगा.

वहीं काजल राघवानी भी फैसले से बेहद नाराज दिखीं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा- 'मुझे नीचे भेजने की बहुत घटिया वजह दी गई। उन्हें असल में किसी और को बचाना था, इसलिए मुझे बलि का बकरा बनाकर वर्कर बना दिया.'

रोज दोपहर 12 बजे देख सकते हैं शो

आप 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिलहाल जितने भी रिएलिटी शो आ रहे हैं उसमें ये सबसे कंट्रोवर्शियल लग रहा है. वजह पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, बाकी कंटेंस्टेंट तो फिलहाल खुलकर नहीं आ पा रहे.