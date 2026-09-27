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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए

Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए

रिएलिटी शो Rise And Fall 2 के दूसरे एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. ये शो पूरी तरह राजनीतिक बहस का अड्डा बन चुका है. शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर लड़ पड़े. जानें क्या क्या हुआ

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 27 Sep 2026 01:49 PM (IST)
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रिएलिटी शो Rise And Fall 2 का माहौल इस वक्त पूरी तरह राजनीतिक अखाडे में बदल हो चुका है. शो में पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े कंटेस्टेंट्स बाकी सभी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं. ग्लैमर इंडस्ट्री से आए चेहरे तो लगभग खामोश नजर आ रहे हैं. टीवी पर बहस करने वाले लोगों ने फिलहाल तो इस शो पर कब्जा जमा लिया है. प्रोमो भी इन्हीं के कट रहे हैं और रील भी...एपिसोड 2 में तो पहले ही दिन बात 'बाप' और 'पति' तक पहुंच गई. जानिए दूसरे एपिसोड में इस शो में क्या-क्या हुआ 

शहजाद पूनावाला को लगी मिर्ची

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पहले तो मनीष कश्यप और स्वरा भास्कर के बीच एक सामान्य बहस देखने को मिली. लेकिन असली चिंगारी तब भड़की जब होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने शहजाद पूनावाला से सीधा सवाल कर दिया. सहवाग ने तंज कसते हुए कहा- 'सोशल मीडिया पर इतनी बहस करते हैं, यहां क्या आवाज बैठ गई है?'


Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए

इस बात पर शहजाद का मुंह देखने लायक था.वो बोले- 'मेरा स्वर दबाने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ. किसी के बाप का खाकर नहीं आए हैं, मैं तो बस ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूं.'

स्वरा भास्कर का तंज और पर्सनल अटैक

शहजाद की बात सुनकर स्वरा भास्कर हंस पड़ीं और कटाक्ष करते हुए बोलीं-  'इग्नोर करने का मतलब होता है भाव न देना. जबकि आप और आपकी पूरी टीम लगातार मेरे खिलाफ पोस्ट कर रही थी. यहां आकर आपका करियर नहीं बनने वाला. चुनाव नहीं ये गेम है.'

फिर क्या था... माहौल इतना गरमा गया कि सहवाग ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा.

बहस यहीं नहीं रुकी. मामला तब और भड़क गया जब शहजाद ने पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया- 'पहले अपने पति का करियर बनाइए.' 

Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए

दोनों के बीच यह सियासी तू-तू, मैं-मैं इतनी बढ़ गई कि होस्ट वीरेंद्र सहवाग समेत बाकी सभी कंटेस्टेंट्स बस सन्न होकर देखते रह गए.

इस पूरे विवाद पर जब तेज प्रताप यादव से राय पूछी गई, तो उन्होंने खांटी नेताओं वाले डिप्लोमैटिक अंदाज में खुद को न्यूट्रल बनाए रखा.

पेंटहाउस का खेल- रुलर्स बनाम वर्कर्स

बता दें कि 'Rise And Fall 2' का फॉर्मेट दो हिस्सों में बंटा है. ऊपर का फ्लोर 'पेंटहाउस' है जहां 'रुलर्स' (शासक) रहते हैं, जबकि नीचे का फ्लोर 'वर्कर्स' (मजदूरों) के लिए तय किया गया है. 

पेंटहाउस में फिलहाल चार रुलर्स- स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, तेज प्रताप यादव और प्रियंका चाहर चौधरी मौजूद हैं, जबकि बाकी सभी कंटेस्टेंट्स वर्कर की भूमिका में हैं.

राज ग्रोवर के फैसले से भड़के मनीष कश्यम 

एपिसोड 2 में असली ट्विस्ट तब आया जब कंटेस्टेंट राज को एक खास पावर मिली. इस पावर के तहत उन्हें रुलर्स में से तीन कंटेस्टेंट्स को डिमोट करके वर्कर बनाना था. राज ने बिना देर किए मनीष, गौतम गुलाटी और भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी को वर्कर बनाकर नीचे भेज दिया.

इस फैसले पर मनीष बुरी तरह भड़क गए और बोले- 'मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करूंगा.' 


Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए

स्थिति बिगड़ती देख होस्ट वीरेंद्र सहवाग को बीच में टोकना पड़ा कि यह शो का नियम है और इसे मानना ही पड़ेगा.

वहीं काजल राघवानी भी फैसले से बेहद नाराज दिखीं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा- 'मुझे नीचे भेजने की बहुत घटिया वजह दी गई। उन्हें असल में किसी और को बचाना था, इसलिए मुझे बलि का बकरा बनाकर वर्कर बना दिया.'

रोज दोपहर 12 बजे देख सकते हैं शो

आप 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. फिलहाल जितने भी रिएलिटी शो आ रहे हैं उसमें ये सबसे कंट्रोवर्शियल लग रहा है. वजह पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, बाकी कंटेंस्टेंट तो फिलहाल खुलकर नहीं आ पा रहे.  

 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 27 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Swara Bhaskar Shehzad Poonawalla Rise And Fall 2
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