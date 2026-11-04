ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राइज एंड फॉल 2' में हुआ ट्रिपल एलिमिनेशन, एक साथ शो से बाहर हुए ये 3 कंटेस्टेंट्स

'राइज एंड फॉल 2' में हुआ ट्रिपल एलिमिनेशन, एक साथ शो से बाहर हुए ये 3 कंटेस्टेंट्स

अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में खूब ड्रामा देखने को मिला. शो में ट्रिपल एलिमिनेशन के चलते तीन कंटेस्टेंट्स का सफर खत्म हो गया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

वीरेंद्र सहवाग का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. शो में फिनाले की रेस तेज हो गई है और सभी कंटेस्टेंट्स की नजरें जीत पर टिकी हैं. हर कोई टास्क में बेहतर परफॉर्म कर फिनाले में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, घर के अंदर बदलते समीकरण और कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती टक्कर ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 40 में दर्शकों को खूब हंगामा और ड्रामा देखने को मिला. इस एपिसोड में ट्रिपल एलिमिनेशन ने सभी को चौंका दिया. इसके अलावा भी शो में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिले. चलिए जानते हैं शो लेटेस्ट एपिसोड में क्या-क्या खास हुआ.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
'झाड़-फूंक' आई पसंद? तो OTT पर देख डालें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 धांसू फिल्में, कांप जाएगी रूह
'राज 3' से लेकर 'शैतान' तक, ओटीटी पर देखें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 फिल्में
ओटीटी
Rise and Fall 2: मनीष कश्यप और सोनम मलिक बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर
'राइज एंड फॉल 2': मनीष कश्यप और सोनम मलिक बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर
ओटीटी
इस हफ्ते OTT पर साउथ फिल्मों का जलवा, रिलीज हो रहीं 'आई एम गेम' से 'डोंट ट्रबल द  ट्रबल' तक 8 मूवीज
इस हफ्ते OTT पर साउथ फिल्मों का जलवा, रिलीज हो रहीं ये 8 मूवीज
ओटीटी
नवंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी साउथ की ये दमदार फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे
नवंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी साउथ की ये दमदार फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे

शहजान पूनावाला और स्वरा भास्कर के बीच छिड़ी जंग

इन दिनों शो में शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर के रिश्ते में तनाव देखने को मिल रहा है. शो के शुरुआती एपिसोड से ही दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन हालिया एपिसोड में उनके बीच जमकर बहस हुई. दरअसल, हाल ही में अल्टीमेट रूलर और शो के पहले फाइनलिस्ट बने शहजाद पूनावाला ने फॉल के लिए स्वरा भास्कर की जगह गौतम गुलाटी को बचाया था. उनके इस फैसले से स्वरा भड़क गईं. इसके बाद से ही दोनों एक-दूसरे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं.

'राइज एंड फॉल 2' में हुआ ट्रिपल एलिमिनेशन

'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा मोड़ तब आया, जब शो में ट्रिपल एलिमिनेशन हुआ. इस हफ्ते प्रियंका चाहर चौधरी, निहारिका तिवारी, मनीष कश्यप, ऋषभ जायसवाल, जसवंत बोपन्ना और सोनम मलिक नॉमिनेट हुए थे. इनमें से प्रियंका चाहर चौधरी और निहारिका तिवारी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसके चलते दोनों सुरक्षित हो गईं. वहीं, कम वोट मिलने के कारण मनीष कश्यप और जसवंत बोपन्ना को शो से बाहर होना पड़ा.

ये तीन कंटेस्टेंट्स हुए शो से बाहर

इसके बाद रूलर्स को ऋषभ जायसवाल और सोनम मलिक में से किसी एक को बचाने की स्पेशल पावर मिली. इस दौरान स्वरा भास्कर ने ऋषभ जायसवाल के पक्ष में वोट दिया, जबकि करण पटेल, शहजाद पूनावाला और गौतम गुलाटी ने सोनम मलिक को बचाने का फैसला किया. इस तरह बहुमत सोनम के पक्ष में रहा और ऋषभ जायसवाल को शो से बाहर होना पड़ा.

बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस शो को आप एमएक्स प्लेयर पर हर रोज दोपहर 12 बजे स्ट्रीम कर सकते हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'झाड़-फूंक' आई पसंद? तो OTT पर देख डालें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 धांसू फिल्में, कांप जाएगी रूह
'राज 3' से लेकर 'शैतान' तक, ओटीटी पर देखें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 फिल्में
ओटीटी
Rise and Fall 2: मनीष कश्यप और सोनम मलिक बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर
'राइज एंड फॉल 2': मनीष कश्यप और सोनम मलिक बने वर्कर्स, शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर
ओटीटी
इस हफ्ते OTT पर साउथ फिल्मों का जलवा, रिलीज हो रहीं 'आई एम गेम' से 'डोंट ट्रबल द  ट्रबल' तक 8 मूवीज
इस हफ्ते OTT पर साउथ फिल्मों का जलवा, रिलीज हो रहीं ये 8 मूवीज
ओटीटी
नवंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी साउथ की ये दमदार फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे
नवंबर में ओटीटी पर रिलीज होंगी साउथ की ये दमदार फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 75 फीसदी की आर्मी में होगी भर्ती, 2 साल का सेवा विस्तार
अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 75 फीसदी की आर्मी में होगी भर्ती, 2 साल का सेवा विस्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
इंडिया
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget