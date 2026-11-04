वीरेंद्र सहवाग का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. शो में फिनाले की रेस तेज हो गई है और सभी कंटेस्टेंट्स की नजरें जीत पर टिकी हैं. हर कोई टास्क में बेहतर परफॉर्म कर फिनाले में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, घर के अंदर बदलते समीकरण और कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती टक्कर ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 40 में दर्शकों को खूब हंगामा और ड्रामा देखने को मिला. इस एपिसोड में ट्रिपल एलिमिनेशन ने सभी को चौंका दिया. इसके अलावा भी शो में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिले. चलिए जानते हैं शो लेटेस्ट एपिसोड में क्या-क्या खास हुआ.

शहजान पूनावाला और स्वरा भास्कर के बीच छिड़ी जंग

इन दिनों शो में शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर के रिश्ते में तनाव देखने को मिल रहा है. शो के शुरुआती एपिसोड से ही दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन हालिया एपिसोड में उनके बीच जमकर बहस हुई. दरअसल, हाल ही में अल्टीमेट रूलर और शो के पहले फाइनलिस्ट बने शहजाद पूनावाला ने फॉल के लिए स्वरा भास्कर की जगह गौतम गुलाटी को बचाया था. उनके इस फैसले से स्वरा भड़क गईं. इसके बाद से ही दोनों एक-दूसरे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं.

'राइज एंड फॉल 2' में हुआ ट्रिपल एलिमिनेशन

'राइज एंड फॉल 2' में बड़ा मोड़ तब आया, जब शो में ट्रिपल एलिमिनेशन हुआ. इस हफ्ते प्रियंका चाहर चौधरी, निहारिका तिवारी, मनीष कश्यप, ऋषभ जायसवाल, जसवंत बोपन्ना और सोनम मलिक नॉमिनेट हुए थे. इनमें से प्रियंका चाहर चौधरी और निहारिका तिवारी को सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसके चलते दोनों सुरक्षित हो गईं. वहीं, कम वोट मिलने के कारण मनीष कश्यप और जसवंत बोपन्ना को शो से बाहर होना पड़ा.

ये तीन कंटेस्टेंट्स हुए शो से बाहर

इसके बाद रूलर्स को ऋषभ जायसवाल और सोनम मलिक में से किसी एक को बचाने की स्पेशल पावर मिली. इस दौरान स्वरा भास्कर ने ऋषभ जायसवाल के पक्ष में वोट दिया, जबकि करण पटेल, शहजाद पूनावाला और गौतम गुलाटी ने सोनम मलिक को बचाने का फैसला किया. इस तरह बहुमत सोनम के पक्ष में रहा और ऋषभ जायसवाल को शो से बाहर होना पड़ा.

बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस शो को आप एमएक्स प्लेयर पर हर रोज दोपहर 12 बजे स्ट्रीम कर सकते हैं.