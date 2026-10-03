'राइज एंड फॉल 2' एपिसोड 8 रिव्यू: गौतम गुलाटी बने रूलर, बेटी राबिया को याद कर फूट-फूटकर रोईं स्वरा भास्कर
Rise and Fall 2 Episode 8 Review: 'राइज एंड फॉल 2' का एपिसोड 8 ड्रामा और इमोशंस से भरपूर रहा. गौतम गुलाटी रूलर बने, वहीं बेटी राबिया को याद कर स्वरा भास्कर भावुक हो गईं.
अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. शो को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हर एपिसोड के साथ नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं. आइए जानते हैं शो के एपिसोड 8 में क्या खास हुआ.
लेटेस्ट एपिसोड में गंभीर ड्रामे के बीच एक मजेदार टास्क भी देखने को मिला. गौतम गुलाटी, सारा गुरपाल और निहारिका तिवारी को तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया को इंप्रेस करने का टास्क दिया गया. सबसे पहले पंजाबी एक्ट्रेस सारा गुरपाल की बारी आई.
सारा गुरपाल ने गाया 'ये लड़का है दीवाना' गाना
सारा ने तेज प्रताप को एंटरटेन करने के लिए 'ये लड़का है दीवाना' गाना गाया. उनका गाना सुनकर तेज प्रताप शर्म से लाल होते नजर आए. इसके बाद सारा ने उन्हें एक लेटर भी दिया. इस दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. सारा गुरपाल ने तेजू भैया के लिए डांस भी किया.
निहारिका तिवारी ने शहजाद पूनावाला को बताया 'नेवला'
इसके बाद निहारिका तिवारी को रोस्ट के जरिए तेज प्रताप को इंप्रेस करने का टास्क मिला. उन्होंने अपने अंदाज में शहजाद पूनावाला को जमकर रोस्ट किया और उन्हें 'नेवला' तक बता दिया. इसके अलावा उन्होंने राज ग्रोवर, स्वरा भास्कर और प्रियंका चाहर चौधरी समेत कई कंटेस्टेंट्स की एक्टिंग कर उन्हें रोस्ट किया.
तेज प्रताप यादव ने सुनाया अपना फैसला
वहीं, गौतम गुलाटी ने भी तेज प्रताप यादव को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने उनके सामने वॉकआउट किया और उनसे बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स भी बुलवाए. सभी की परफॉर्मेंस देखने के बाद तेज प्रताप ने अपना फैसला सुनाया.
गौतम गुलाटी बने रूलर
हालांकि, रेड रूम में जाने से पहले तेज प्रताप ने शहजाद पूनावाला से बात की और गौतम गुलाटी को जिताने के लिए कहा. इसके बाद रेड रूम में एंट्री करने के बाद तेजू भैया ने गौतम गुलाटी को विनर अनाउंस किया. हालांकि, उनका ये फैसला घर के बाकी सदस्यों को खास पसंद नहीं आया और वो इससे खुश नजर नहीं आए. इसी के साथ गौतम वर्कर से रूलर बन गए और अब से उनकी जगह बेसमेंट में नहीं, बल्कि पेंटहाउस में होगी.
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'गोल्ड डिगर' कहने पर भड़कीं प्रियंका
एपिसोड में प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली. बात इतनी बढ़ गई कि शहजाद ने प्रियंका को 'गोल्ड डिगर' कह दिया. ये कमेंट सुनकर प्रियंका का पारा चढ़ गया और उन्होंने शहजाद को करारा जवाब दिया. एक्ट्रेस ने साफ किया कि वो अपने दम पर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं और अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची हैं. दोनों के बीच हुई इस बहस ने शो का माहौल गरमा दिया. इसके बाद दोनों के बीच डिनर टेबल पर भी बहस देखने को मिली.
बेटी राबिया को याद कर रोईं स्वरा भास्कर
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इस दौरान अपनी बेटी राबिया को याद कर फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्हें इस तरह भावुक होता देख तैजू भैया और गौतम गुलाटी उन्हें चुप कराते नजर आए. रोते हुए स्वरा ने मेकर्स से अपील की कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा दिखा दें. हालांकि, थोड़ी देर बाद वो चुप हो गईं.
क्या है 'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट?
बता दें कि 'राइज एंड फॉल 2' का फॉर्मेट पावर, स्ट्रैटेजी और टास्क पर आधारित है. शो में कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है- रूलर्स और वर्कर्स. रूलर्स पेंटहाउस में रहते हैं और उनके पास ज्यादा पावर होती है, जबकि वर्कर्स बेसमेंट में रहकर टास्क के जरिए गेम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं.
खास बात ये है कि गेम के दौरान कंटेस्टेंट्स की पोजिशन बदल सकती है. यानी कोई वर्कर रूलर बन सकता है और रूलर को वर्कर बनना पड़ सकता है. इस शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं.