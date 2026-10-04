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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise and Fall 2 Episode 9 Review: राखी सावंत ने तेजू भैया संग किया रोमांस, अनीश भगत हुए घर से बेघर

Rise and Fall 2 Episode 9 Review: राखी सावंत ने तेजू भैया संग किया रोमांस, अनीश भगत हुए घर से बेघर

Rise and Fall 2 Episode 9 Review: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 9 में खूब ड्रामा देखने को मिला. वहीं, राखी सावंत ने अपनी मजेदार बातों और अंदाज से शो में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो में हर दिन नए ट्विस्ट और कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ते विवाद दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. अब एपिसोड 9 भी ड्रामा, मस्ती और एंटरटेनमेंट से भरपूर रहा. वहीं, राखी सावंत ने अपने अंदाज से शो में खूब रंग जमाया.

लेटेस्ट एपिसोड में शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने पेंटहाउस और बेसमेंट के सभी सदस्यों की एक-एक करके क्लास लगाई. उन्होंने पिछले हफ्ते शो में हुए सभी बड़े घटनाक्रमों पर नजर डाली और कंटेस्टेंट्स को उनकी गलतियों के बारे में समझाया. इस दौरान उन्होंने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी के गेम की तारीफ भी की. वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें 'वर्कर ऑफ द वीक' तक भी कह दिया.

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तेजू भैया के साथ मस्ती करती दिखीं राखी सावंत

'राइज एंड फॉल 2' में बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की एंट्री हुई. उन्होंने शो में चल रहे गंभीर ड्रामे के बीच अपनी कॉमेडी से खूब रंग जमाया. राखी ने तेज प्रताप यादव के साथ जमकर मस्ती की और उनके साथ रोमांस भी किया. इस दौरान तेजू भैया शर्म से लाल होते नजर आए.

राखी सावंत ने किया कंटेस्टेंट्स को रोस्ट

राखी ने स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, शहजाद पूनावाला और गौतम गुलाटी समेत शो के सभी कंटेस्टेंट्स को अपने मजेदार अंदाज में रोस्ट किया और उनके साथ खूब मस्ती की. आखिर में राखी ने करण पटेल और राज ग्रोवर के साथ डांस भी किया. इस दौरान वो दुल्हन के जोड़े में नजर आईं.

'राइज एंड फॉल 2' में पहुंचीं 'दुपहिया 2' की स्टारकास्ट

'राइज एंड फॉल 2' में अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'दुपहिया' सीजन 2 की स्टारकास्ट भी पहुंची. गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, शिवानी रघुवंशी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और यशपाल शर्मा शो का हिस्सा बने. सभी ने कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती की और एक छोटा सा एक्ट भी किया.

अनीश भगत हुए शो से बाहर

इस हफ्ते नॉमिनेशन में काजल राघवानी, मनीष कश्यप, कायरा अनू और अनीश भगत शामिल थे. इनमें मनीष कश्यप और कायरा अनू को सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसके चलते दोनों सुरक्षित हो गए. इसके बाद रूलर्स को काजल राघवानी और अनीश भगत में से किसी एक को बचाने का अधिकार मिला. रूलर्स ने काजल राघवानी को बचाया, जिसके बाद अनीश भगत को शो से बाहर होना पड़ा.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Rise And Fall 2
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