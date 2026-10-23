'राइज एंड फॉल 2' में हुआ तख्तापलट, अल्टीमेट रूलर की रेस से बाहर हुईं सोनम मलिक

अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. शो में आए दिन नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच गेम को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है. कोई अपनी रणनीति के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने बयानों और हरकतों से सुर्खियां बटोर रहा है.

वहीं, घर के अंदर बदलते रिश्तों और बढ़ती खींचतान ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 28 में क्या कुछ खास हुआ.

'राइज एंड फॉल 2' में हुआ तख्तापलट

'राइज एंड फॉल 2' के लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को जमकर ड्रामा देखने को मिला. शो में बड़ा मोड़ तब आया, जब तख्तापलट हो गया. जी हां, 'राइज एंड फॉल 2' में तख्तापलट के बाद पूरा खेल बदल गया है. इसका मतलब है कि बेसमेंट में रहने वाले सभी कंटेस्टेंट्स यानी वर्कर्स अब पेंटहाउस में रूलर्स बनकर पहुंच गए हैं.

हालांकि, निहारिका तिवारी अल्टीमेट रूलर्स होने की वजह से अभी भी पेंटहाउस में ही हैं. इस बदलाव के बाद अब शो में सब कुछ बदल गया है. देखना होगा कि कंटेस्टेंट्स अब आगे क्या करते हैं और कैसे अपना गेम खेलते हैं.

दो टीमों में बंटा पेंटहाउस

पेंटहाउस में पहुंचते ही रूलर्स दो टीमों में बंट गए हैं. दोनों टीमें गेम में आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत दिखा रही हैं. पेंटहाउस में पहुंचने के बाद कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और तेज हो गया है. हर कोई अपनी रणनीति के हिसाब से खेल रहा है. वहीं, सभी रूलर्स के बीच अल्टीमेट रूलर बनने की होड़ मची हुई है.

अल्टीमेट रूलर की रेस से बाहर हुईं सोनम मलिक

पेंटहाउस में पहुंचते ही सोनम मलिक अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से बाहर हो गई हैं. सभी रूलर्स ने वोट देकर उन्हें इस रेस से बाहर कर दिया. अब शो में अल्टीमेट रूलर बनने के लिए एक बड़ा टास्क होने वाला है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. अब देखना होगा कि इस टास्क में कौन बाजी मारता है और अल्टीमेट रूलर बनने का मौका किसे मिलता है.