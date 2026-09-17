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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?

‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?

‘राइज एंड फॉल 2’ में 15 कंटेस्टेंट्स होंगे, लेकिन अभी सिर्फ चार नाम सामने आए हैं. इनमें फिल्म, टीवी, रियलिटी और राजनीति की दुनिया के फेमस नाम शामिल हैं. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 17 Sep 2026 03:30 PM (IST)
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टीवी रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ का दूसरा सीजन जल्द शुरू होने वाला है. इस बार शो में कुल 15 कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं. ऐसे में 4 कंटेस्टेंट्स के नामों पर मुंहर भी लग गई है. शो के लेटेस्ट प्रोमो में उन चारों कंटेस्टेंट्स के नामों से पर्दा उठ गया है. दिलचस्प बात ये रही है कि चारों कंटेस्टेंट्स अलग-अलग फील्ड टीवी से लेकर राजनीति और फिल्म गलियारे से आते हैं.

इसमें किसी ने फिल्मों में पहचान बनाई है, कोई टीवी का जाना-पहचाना चेहरा है, तो कोई रियलिटी शो में पहले ही अपनी पहचान बना चुका है. वहीं एक कंटेस्टेंट ऐसा भी है, जिसे आपने टीवी पर राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए देखा होगा. तो चलिए, एक-एक करके जानते हैं कौन हैं ये चार चेहरे और राइज एंड फॉल के सीजन 2 से जुड़ने पर उन्होंने क्या कहा है.

1. स्वरा भास्कर

स्वरा बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने ‘तनु वेड्स मनु’, ‘रांझणा’ और ‘वीरे दी वेडिंग’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है. वे अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. अब वे  ‘राइज एंड फॉल’ के पावर गेम का हिस्सा बनने जा रही हैं.

‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?

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शो में आने को लेकर स्वरा ने कहा, 'मैं अपनी राय खुलकर रखने वाली इंसान हूं. ऐसे में अलग-अलग सोच वाले लोगों के साथ पावर और स्ट्रैटेजी के गेम का अनुभव मेरे लिए काफी मजेदार होगा. मैं काफी एक्साइटेड हूं'

यहां देखें प्रोमो:

2. शहजाद पूनावाला

शहजाद पूनावाला बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं और टीवी डिबेट्स में भी काफी नजर आए हैं. शहजाद ने ‘राइज एंड फॉल’ को अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए कहा, 'शो के नाम की तरह मेरी जर्नी भी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. मुझे हमेशा से ऐसी जगह पसंद है, जहां अपने विचारों को मजबूती से रख सकूं इसलिए ये मेरे लिए काफी इंट्रस्टिंग होगा.'


‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?

लेकिन उन्होंने लोगों को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि उन्हें देश को छोटा दिखाने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए इस शो में आने से पहले लोगों को ये जान लेना चाहिए. पॉलिटिक्स के बाद उन्हें इस तरह के रियलटी शो में देखना ऑडियंस के लिए भी काफी दिलचस्प होगा.

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3. प्रियंका चाहर चौधरी

प्रियंका को टीवी शो ‘उडारियां’ से घर-घर पहचान मिली. इसके बाद वह ‘बिग बॉस 16’ में भी नजर आईं और उन्होंने रियलिटी शो की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. अब प्रियंका एक और रियलिटी शो में लौट रही हैं. लेकिन इस बार गेम थोड़ा अलग है.

‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?

‘राइज एंड फॉल’ में कंटेस्टेंट की जगह और पावर लगातार बदल सकती है. प्रियंका ने भी इसी चीज को शो की खासियत बताया है. उन्होंने कहा, 'रूलर से वर्कर बनना और अपने फैसलों के हिसाब से अपनी पोजिशन बदलते देखना इस गेम को अलग बनाता है.'

4. करण पटेल

टीवी एक्टर करण पटेल  को सबसे ज्यादा पहचान ‘ये है मोहब्बतें’ के रमन भल्ला के किरदार से मिली. वे लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और कई शोज में भी काम कर चुके हैं.

‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?

करण के लिए ‘राइज एंड फॉल’ इसलिए भी अलग है क्योंकि अब तक ऑडियंस ने उन्हें अलग-अलग रोल निभाते देखा है. इस शो में उनकी रियल पर्सनालिटी देखने को मिलेगी. करण को इस  शो का कॉम्पिटिशन वाला हिस्सा सबसे ज्यादा एक्साइटेड लगता है.उन्हें अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा और गेम बदलने पर खुद को भी बदलना होगा.

11 नामों पर भी जल्द लगेगी मुहर

‘राइज एंड फॉल 2’ 26 सितंबर से रोज दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होगा. इस शो को आप प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर देख सकेंगे. शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. फिलहाल ‘राइज एंड फॉल 2’ के इन चार कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए हैं. बाकी 11 नामों को खुलासा होना अभी बाकी है. 

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 17 Sep 2026 03:30 PM (IST)
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