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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIMDb पर 8+ रेटिंग, रोंगटे खड़े कर देंगी ये 4 मलयालम क्राइम-थ्रिलर फिल्में, क्लाइमेक्स हिला देगा

IMDb पर 8+ रेटिंग, रोंगटे खड़े कर देंगी ये 4 मलयालम क्राइम-थ्रिलर फिल्में, क्लाइमेक्स हिला देगा

Malayalam Crime Thriller Movies: मलयालम की क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगी साथ ही इनका क्लाइमेक्स देखकर किसी का भी माथा चकरा जाएगा. देखिए लिस्ट...

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Oct 2026 08:42 PM (IST)
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फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं वो भी मलयालम की तो आपके लिए बेस्ट लिस्ट लेकर आए हैं, जिसे आप घर बैठे वीकेंड पर ओटीटी पर निपटा सकते हैं. अब आज आपको मलयालम की उन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसका क्लाइमेक्स भी कमाल का है और इसका सस्पेंस देखने के बाद किसी का भी सिर चकरा जाएगा. 

मलयालम की क्राइम थ्रिलर फिल्मों की उस लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसे IMDb पर 8.0 से 8.5 से ज्यादा रेटिंग भी मिली हैं.  टॉप रेटिंग और जबरदस्त सस्पेंस वाली 4 बेहतरीन मलयालम क्राइम-थ्रिलर फिल्में हैं. देखिए लिस्ट...

दृश्यम (Drishyam-2013)
IMDb रेटिंग: 8.6/10
ओटीटी प्लेटफॉर्म: डिज्नी+ हॉटस्टार
स्टारकास्ट: मोहनलाल, मीना, आशा शरथ

मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम' इस लिस्ट में टॉप पर है. मलयालम ही नहीं बल्कि हिंदी की भी हिट फ्रेंचाइजी है. इस फिल्म ने मर्डर-कवरअप और सस्पेंस की परिभाशा ही बदल दी थी. इसमें एक केबल ऑपरेटर और उसके परिवार की कहानी देखने के लिए मिलती है. वो अपने अपराध को छुपाने के लिए किस तरह से कानून के पूरे सिस्टम के साथ माइंड गेम खेलता है. ये कमाल की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. इसका क्लाइमेक्स इतना कमाल का है कि जो दर्शकों की दिमाग तक हिलाकर रख देते हैं.  

Drishyam (2013)

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' ने तोड़ा 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन फिल्म

इरट्टा (Iratta-2023)
IMDb रेटिंग: 8.2/10
प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स
स्टारकास्ट: जोजू जॉर्ज (दोहरी भूमिका), अंजलि, आर्य सलीम

मलयालम फिल्म 'इरुट्टा' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें एक पुलिस स्टेशन की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें गोली चलने की आवाज आती है और एक पुलिस अफसर की रहस्यमयी मौत हो जाती है. इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में दिलचस्प खुलासे होते हैं. इसकी कहानी मृतक के जुड़वां भाई के इर्द गिर्द घूमता है. फिल्म का 15 मिनट का क्लाइमेक्स काफी चौंकाने वाला है. 

Iratta (2023) - IMDb

मेमोरीज (Memories- 2013)
IMDb रेटिंग: 8.0/10
प्लेटफॉर्म: डिज्नी+ हॉटस्टार
स्टारकास्ट: पृथ्वीराज सुकुमारन, विजयराघवन, मेघना राज

मलयालम फिल्म 'मेमोरीज' में एक पूर्व होनहार पुलिस अधिकारी की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसे एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ने का केस सौंपा जाता है, जो अपने शिकार को क्रूस पर लटकाने के अंदाज में मारकर लटका देता है. इस क्रिमिनल का मर्डर करने का तरीका बेहद ही डरावना है. पृथ्वीराज के टूटे हुए किरदार का दर्द और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर ऐसा डार्क माहौल बनाते हैं. फिल्म का क्लाइमेक्स काफी डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

Memories - JioHotstar

अंजाम पथिरा (Anjaam Pathiraa- 2020)
IMDb रेटिंग: 7.9/10
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोसिनेमा
स्टारकास्ट: कुंचाको बोबन, शराफुद्दीन, उन्नीमाया प्रसाद

मलयालम फिल्म 'अंजाम पथिरा' भी शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक साइकोपैथ सीरियल किलर की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसमें एक पुलिस अफसर को किडनैप किया जाता है, जिसके बाद उसके दिल और आंखों को निकाल कर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है. एक क्रिमिनोलॉजिस्ट पुलिस की मदद से इस केस की जांच में जुट जाता है. इसमें मर्डर के साथ ही डार्क मिस्ट्री देखने के लिए मिलती है. इसका क्लाइमेक्स कमाल का है. 

Anjaam Pathiraa (2020)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
OTT Release Malayalam Movies
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