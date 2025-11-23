हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRanveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

Ranveer Singh Hit Films On OTT: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. इससे पहले आप रणवीर सिंह की हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में ओटीटी पर देख सकते गैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Nov 2025 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये एक्शन-गैंगस्टर फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले आप रणवीर सिंह की हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. इस लिस्ट में 'गली बॉय', 'सिंबा', 'पद्मावत' से लेकर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' तक जैसी फिल्में शामिल हैं.

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

  • 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट लीड रोल में थीं.
  • 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' रणवीर सिंह की हिट फिल्मों में से एक है.
  • साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 153.60 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

सिंबा

  • रणवीर सिंह की फिल्म 'सिंबा' साल 2018 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.
  • रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सारा अली खान बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं.
  • 'सिंबा' ने बॉक्स ऑफिस पर 240.31 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • रणवीर सिंह की ये एक्शन-कॉमेडी फिल्म अब जी5 पर अवेलेबल है.

Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

पद्मावत

  • 'पद्मावत' में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर लीड रोल में थे.
  • 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है.
  • 'पद्मावत' ने बॉक्स ऑफिस पर 302.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब आप रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

गली बॉय

  • 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'गली बॉय' रणवीर सिंह की हिट फिल्मों में से एक है.
  • जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 140.25 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • 'गली बॉय' को अब आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

बाजीराव मस्तानी

  • 2015 में रिलीज हुई 'बाजीराव मस्तानी' रणवीर सिंह की पहली सुपरहिट फिल्म है.
  • फिल्म में रणवीर के साथ दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं.
  • 'बाजीराव मस्तानी' ने बॉक्स ऑफिस पर 184.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में

गोलियों की रासलीला- रामलीला

  • 'गोलियों की रासलीला- रामलीला' साल 2013 में बड़े पर्दे पर आई थी.
  • रणवीर सिंह की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 116.33 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं और ये रणवीर की पहली हिट फिल्म थी.
  • 'गोलियों की रासलीला- रामलीला' अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 23 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Tags :
Gully Boy Prime Video Dhurandhar Ranveer Singh Hit Films On OTT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement

वीडियोज

G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Vitamin D Heart Health: सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget