Ranveer Singh Hit Films On OTT: 'गली बॉय' से 'रॉकी और रानी की...' तक, OTT पर देखें 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह की हिट फिल्में
Ranveer Singh Hit Films On OTT: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है. इससे पहले आप रणवीर सिंह की हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में ओटीटी पर देख सकते गैं.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये एक्शन-गैंगस्टर फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इससे पहले आप रणवीर सिंह की हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. इस लिस्ट में 'गली बॉय', 'सिंबा', 'पद्मावत' से लेकर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' तक जैसी फिल्में शामिल हैं.
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
- 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट लीड रोल में थीं.
- 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' रणवीर सिंह की हिट फिल्मों में से एक है.
- साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 153.60 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
सिंबा
- रणवीर सिंह की फिल्म 'सिंबा' साल 2018 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.
- रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सारा अली खान बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं.
- 'सिंबा' ने बॉक्स ऑफिस पर 240.31 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- रणवीर सिंह की ये एक्शन-कॉमेडी फिल्म अब जी5 पर अवेलेबल है.
पद्मावत
- 'पद्मावत' में रणवीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर लीड रोल में थे.
- 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है.
- 'पद्मावत' ने बॉक्स ऑफिस पर 302.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- अब आप रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
गली बॉय
- 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'गली बॉय' रणवीर सिंह की हिट फिल्मों में से एक है.
- जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 140.25 करोड़ रुपए कमाए थे.
- 'गली बॉय' को अब आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
बाजीराव मस्तानी
- 2015 में रिलीज हुई 'बाजीराव मस्तानी' रणवीर सिंह की पहली सुपरहिट फिल्म है.
- फिल्म में रणवीर के साथ दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं.
- 'बाजीराव मस्तानी' ने बॉक्स ऑफिस पर 184.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
गोलियों की रासलीला- रामलीला
- 'गोलियों की रासलीला- रामलीला' साल 2013 में बड़े पर्दे पर आई थी.
- रणवीर सिंह की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 116.33 करोड़ रुपए कमाए थे.
- इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं और ये रणवीर की पहली हिट फिल्म थी.
- 'गोलियों की रासलीला- रामलीला' अब प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
