हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीराम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट

राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट

Lock Upp Season 2 Contestants List: फराह खान और रितेश देशमुख का 'लॉक अप सीजन 2' खूब चर्चा में हैं. इसी बीच शो के ऑफिशियल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है, जिससे दर्शक बहुत एक्साइटेड हो गए हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 22 Jun 2026 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

एकता कपूर का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों सुर्खियों में आ गया हैं. ये शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. इसी बीच हाल ही में शो के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें टीवी के ये पॉपुलर कलाकार शो का हिस्सा बनने वाले हैं. तो आइए इस लिस्ट को देखते हैं.

राम कपूर 

'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'कसम से' शो से पहचान बनाने वाले राम कपूर 'लॉक अप 2' में दिखाई देने वाले हैं. उनकी मौजूदगी और सादगी हमेशा से फैंस को पसंद आई हैं. अब इस शो में उन्हें देखना दर्शकों के लिए खास हो सकता हैं.
राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट

शिवांगी जोशी 

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम शिवांगी जोशी इस शो जा हिस्सा बनने वाली है, जो उनके फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं हैं. शो में उनकी पर्सनैलिटी और उभर कर सामने आने वाली है, जिससे दर्शक उन्हें अच्छे से जान पाएंगे.

राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट

ये भी पढ़ें: Box office: 15 करोड़ में 470% प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम फिल्म, जो मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को भी देती है टक्कर

पामेला सेरेना

रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' फेम पामेला सेरेना भी इस शो में नजर आने वाली हैं. पामेला इस शो से खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं और अब वो 'लॉक अप 2' में धमाल मचाने आ रही हैं. इसके अलाव वो मिस यूनिवर्स दुबई 2021 और मिस यूएई वर्ल्ड 2022 की विनर भी रह चुकी हैं.

राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट

शो के बारे में

बता दें कि शो का पहला सीजन साल 2022 में आया था, जो 70 दिनों तक चला था. इस सीजन को कंगना रनौत ने होस्ट किया था, जिसमें मुनव्वर फारूकी विनर बने थे. वहीं इसे एमएक्स प्लेयर और अल्ट बालाजी पर स्ट्रीम किया गया था. हालांकि अब ये शो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करने वाले हैं. साथ ही बताया जा रहा है कि ये 6 हफ्तों तक चलने वाला है. शो का टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

ये भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर कृति सेनन कर रहीं राज, पोस्ट कोविड एरा में एक्ट्रेस ने 1100 करोड़ का आंकड़ा किया क्रॉस

और पढ़ें
Published at : 22 Jun 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Lock Upp Season 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट
राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे, सामने आई लिस्ट
ओटीटी
इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हाई, नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये धांसू मूवीज
इंडिया में हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज हाई, नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं ये धांसू मूवीज
ओटीटी
Maa Inti Bangaram OTT release: बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही 'मां इंति बंगारम', जानें ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही 'मां इंति बंगारम', जानें ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
ओटीटी
OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Bharat Tiwari Encounter: सिस्टम बना 'हत्यारा', ब्राह्मण था इसलिए मारा? | Samrat Choudhary | Bihar
Balan: The Boy मे दिखी मां-बेटे की अनोखी कहानी, दमदार ट्विस्ट्स और शानदार अभिनय का मास्टरपीस
Maa Inti Bangaaram Review: Samantha ने दमदार एक्शन और इमोशन से जीता दिल
Cocktail 2 Review: टॉक्सिक रिश्तों से दूर, सच्चे प्यार की खूबसूरत कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Watch: लखनऊ अग्निकांड पर भावुक हुए ब्रजेश पाठक, मीडिया से बात करते-करते रोने लगे डिप्टी CM
लखनऊ अग्निकांड पर भावुक हुए ब्रजेश पाठक, मीडिया से बात करते-करते रोने लगे डिप्टी CM
ओटीटी
ऑफिशियल अनाउंसमेंट: राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉकअप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे
ऑफिशियल अनाउंसमेंट: राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉकअप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget