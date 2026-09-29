13 साल बाद राजकुमार राव की 'शाहिद' हुई ओटीटी पर रिलीज, राइटर ने देरी पर उठाए सवाल

13 साल के इंतज़ार के बाद, राजकुमार राव की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'शाहिद' फाइनली ओटीटी पर रिलीज हो गई है. ये फिल्म प्राइम वीडियो स्ट्रीम हो रही है. वहीं इस फिल्म के राइटर-एडिटर अपूर्व एम असरानी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज के बाद के सफर पर बात की और साथ ही फिल्म की ओटीटी रिलीज में हुई देरी पर सवाल भी उठाए.

'शाहिद' की OTT रिलीज़ में हुई देरी पर राइटर ने उठाए सवाल

सोमवार को अपूर्व ने एक्स पर लिखा, "नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म शाहिद आखिरकार प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. हमारी फिल्म को स्ट्रीमिंग के लिए जगह मिलने में 13 साल लग गए. 'शाहिद' फिल्म शाहिद आजमी की कहानी है, जो एक वकील थे. उन्होंने उन लोगों का केस लड़ा जिन पर टेरर कानूनों के तहत आरोप लगे थे. उन्होंने उस माहौल में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए लड़ाई लड़ी, जब मुसलमानों को बेगुनाह साबित होने से पहले ही दोषी मान लिया जाता था. इसी हिम्मत की वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी. "

उन्होंने आगे सवाल किया, "मैंने अक्सर सोचा है कि 'शाहिद' इतने लंबे समय तक किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर क्यों नहीं आई. यह 2014 से एक साल पहले रिलीज हुई थी. फिर ऐसा राजनीतिक माहौल बना जिसमें असहमति रखने वाले, एक्टिविस्ट, पत्रकार और आरोपियों के अधिकारों का बचाव करने वाले लोग तेज़ी से शक के घेरे में आने लगे. उन्हें बिना ट्रायल के सालों तक जेल में रहना पड़ा."

अपूर्वा ने फिल्म मेकर्स की मुश्किलों पर भी की बात

अपूर्वा ने उन फिल्ममेकर्स की मुश्किलों पर भी बात की जो 'शाहिद' जैसी कहानियां कहना चाहते थे. उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होने वाले कई फिल्ममेकर्स, एक्टर्स और राइटर्स या तो उन्हें बनाने के लिए संघर्ष करते रहे या फिर "सिस्टम" ने उन्हें ऐसी कहानियाँ कहने के लिए राजी कर लिया जिन्हें उन्होंने "कोशर" (यानी सिस्टम को मंज़ूर) कहानियां कहा, ये कहानियां अपनी औसत दर्जे की क्वालिटी के बावजूद, राजनीतिक रूप से सिस्टम के अनुकूल होने के कारण नेशनल अवॉर्ड जीतती थीं.

The National Award winning #Shahid is finally streaming on Prime Video. It took 13 years for our film to find a streaming home.



Shahid tells the story of Shahid Azmi, a lawyer who defended people accused under terror laws and fought for due process in a climate where Muslims… pic.twitter.com/Ms6p6vcB2w — Apurva M Asrani (@Apurvasrani) September 28, 2026

'शाहिद' जैसी फ़िल्म को 2026 में ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्यों मिला?

उन्होंने आगे कहा, "तो अब क्यों? 'शाहिद' जैसी फ़िल्म को 2026 में ही स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म क्यों मिला? क्या माहौल बदल गया है? क्या डर की राजनीति का विरोध बढ़ रहा है? वजह चाहे जो भी हो, मुझे इस फ़िल्म पर गर्व है. इसने मुझे एक को-राइटर/एडिटर के तौर पर पहचान दिलाई और मुझे उस तरह के सिनेमा से दोबारा जोड़ा जिसमें मेरा भरोसा है. अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो ज़रूर देखें. अगर देख चुके हैं, तो दोबारा देखें. एक शानदार टीम की बनाई यह फ़िल्म उस हिम्मत वाले सिनेमा की याद दिलाती है जिसे हम कभी बनाते थे और जिसकी तारीफ़ करते थे. थैंक्यू प्राइम वीडियो.”

'शाहिद' के बारे में

2013 में रिलीज हुई 'शाहिद' हंसल मेहता की डायरेक्ट की हुई एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है. ये वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी की लाइफ पर बेस्ड है, जिनकी 2010 में हत्या कर दी गई थी. फिल्म में राजकुमार राव ने आजमी का रोल निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में मोहम्मद जीशान अय्यूब, प्रभलीन संधू और बलजिंदर कौर शामिल हैं.