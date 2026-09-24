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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'हुंकार' में निगेटिव किरदार का रघुबीर यादव की सेहत पर पड़ा असर, बीच शूटिंग में ले जाना पड़ा था अस्पताल

'हुंकार' में निगेटिव किरदार का रघुबीर यादव की सेहत पर पड़ा असर, बीच शूटिंग में ले जाना पड़ा था अस्पताल

‘हुंकार: द रोर’ में बापजी का नकारात्मक किरदार निभाते हुए रघुबीर यादव मानसिक तौर पर काफी थक गए थे. शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 24 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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नकारात्मक किरदार को पर्दे पर निभाना जितना आसान दिखाई देता है, उसे जीना उतना ही मुश्किल होता है. रघुबीर यादव ने हाल ही में 'हुंकार: द रोर' में एक नेगेटिव रोल निभाया है. ये किरदार निभाते-निभाते उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें शूटिंग के बीच अस्पताल ले जाना पड़ा.

जियो हॉटस्टार पर आने वाली वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' में रघुबीर यादव एक बेहद अलग और नकारात्मक किरदार निभाते नजर आएंगे. इस सीरीज में बापजी कई घिनौने कामों में शामिल है. इस फिल्म में उनका किरदार उनकी असल जिंदगी से बिलकुल उलट है. हालांकि, इस किरदार को निभाने का असर सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर एक्टर की सेहत पर भी पड़ा.

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मानसिक तौर पर थकाने वाला था नेगेटिव रोल

अक्सर कलाकार जब अपनी असल शख्सियत से बिल्कुल अलग जाकर कोई मुश्किल और नेगेटिव रोल निभाते हैं, तो उस किरदार को जीने की प्रक्रिया उनके लिए मानसिक तौर पर काफी थकाने वाली हो सकती है. इसी वजह से रघुबीर यादव की भी तबीयत बिगड गई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा.

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रघुबीर यादव असल जिंदगी में बेहद संवेदनशील किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें हमेशा कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने का शौक रहा है. 'हुंकार: द रोर' में बापजी का किरदार उनके लिए ऐसा ही एक मुश्किल अनुभव था. इस नकारात्मक किरदार को निभाते-निभाते वह मानसिक तौर पर काफी थक गए थे.

सेट के बाकी लोगों की तकलीफ भी खुद पर ले लेते थे रघुबीर यादव

फातिमा सना शेख ने बताया कि सेट पर जो भी व्यक्ति बापजी के किरदार की वजह से परेशान होता हुआ नजर आता, रघुबीर यादव उसकी परेशानी को भी अपने ऊपर ले लेते थे. वह किरदारों की तकलीफ को अपने सिर पर लेकर घूमते थे और शायद यही वजह थी कि इस किरदार का उन पर गहरा मानसिक असर पड़ने लगा.

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किरदार का यह मानसिक दबाव धीरे-धीरे उनकी सेहत पर भी हावी हो गया. शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. उन्हें दिल से जुड़ी तकलीफ का भी सामना करना पड़ा.

हालांकि, रघुबीर यादव का हौसला इसके बाद भी कम नहीं हुआ. अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने जल्द ही दोबारा काम शुरू कर दिया और शूटिंग पर लौट आए. एक कलाकार के तौर पर उनका अपने काम के प्रति यह जज्बा भी इस पूरे किस्से को खास बनाता है.

‘हूंकार: द रोर’ के बारे में

‘हूंकार: द रोर’ एक कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज है, इसे क्राइम थ्रिलर की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है. इस सीरीज में एक 17 साल की लड़की खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले एक पावरफुल व्यक्ति पर सेक्शुउल हैरासमेंट का आरोप लगाती है. इस आध्यात्मिक गुरु को लोग बापजी कहते हैं. फिल्म में बापजी का ये रोल रघुबीर यादव कर रहे हैं.  

‘हूंकार: द रोर’ में बापजी का किरदार रघुबीर यादव के लिए महज एक एक्टिंग की चुनौती नहीं रहा, बल्कि यह उनके लिए एक इमोशनली थका देने वाला अनुभव भी साबित हुआ. उनका यह किस्सा बताता है कि किसी नकारात्मक किरदार को पर्दे पर उतारना और उसे पूरी शिद्दत से जीना हमेशा आसान नहीं होता.

Input By : Yashvi Chheda
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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 24 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
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