मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'दायरा' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कहानी के साथ-साथ स्टार्स की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. अगर आपको भी 'दायरा' पसंद आई है, तो हम आपके लिए मेघना गुलजार की 5 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर इंजॉय कर सकते हैं.

'राजी'

साल 2018 में रिलीज हुई मेघना गुलजार की फिल्म 'राजी' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में आलिया भट्ट, विक्की कौशल और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स नजर आए थे. ये फिल्म हरिंदर सिक्का के उपन्यास 'कॉलिंग सहमत' पर आधारित है. इसमें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में एक कश्मीरी लड़की की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया है, जो अपने पिता के कहने पर पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से शादी कर लेती है. इसके बाद वो अपने मिशन के दौरान कई अहम जानकारियां जुटाती है, लेकिन धीरे-धीरे उसके लिए हालात मुश्किल होते जाते हैं. 'राजी' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'छपाक'

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'छपाक' 10 जनवरी 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आए थे. ये फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी से प्रेरित है, जिसमें एक एसिड अटैक सर्वाइवर के स्ट्रगल और उसके हौसले की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में दीपिका ने लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाया था. उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

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'सैम बहादुर'

मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सैम बहादुर' 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में विक्की कौशल ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया था, जबकि सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी अहम भूमिकाओं में नजर आई थीं. ये फिल्म सैम मानेकशॉ की जिंदगी और भारतीय सेना में उनके शानदार सफर पर आधारित है. फिल्म में उनके सैन्य करियर, चुनौतियों और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके योगदान को दिखाया गया है. विक्की कौशल की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया था. 'सैम बहादुर' को आप जी5 पर देख सकते हैं.

'तलवार'

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'तलवार' 2 अक्टूबर 2015 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा और नीरज काबी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. ये फिल्म 2008 के आरुषि तलवार हत्याकांड से प्रेरित है. फिल्म में एक बच्ची और उसके घरेलू नौकर की हत्या के मामले की जांच और उससे जुड़े अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया है. कहानी में पुलिस जांच के साथ-साथ सीबीआई की जांच और केस को लेकर सामने आए अलग-अलग नजरिए भी देखने को मिलते हैं. 'तलवार' में इरफान खान की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'फिलहाल...'

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'फिलहाल...' साल 2002 में रिलीज हुई थी. फिल्म में तब्बू, सुष्मिता सेन, संजय सूरी और पलाश सेन लीड रोल में नजर आए थे.

ये फिल्म दो सहेलियों की कहानी है, जिनकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है, जब एक दोस्त मां नहीं बन पाती और दूसरी उसकी मदद के लिए अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है. इसके बाद दोनों की दोस्ती और रिश्तों के बीच कई भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. फिल्म में दोस्ती, मदरहुड और रिश्तों की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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