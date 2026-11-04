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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'झाड़-फूंक' आई पसंद? तो OTT पर देख डालें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 धांसू फिल्में, कांप जाएगी रूह

'झाड़-फूंक' आई पसंद? तो OTT पर देख डालें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 धांसू फिल्में, कांप जाएगी रूह

हॉरर फिल्मों में अगर आपको झाड़-फूंक और काला जादू से जुड़ी कहानियां देखना पसंद है, तो OTT पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं, जो आपको डराने के साथ-साथ रोमांच से भी भर देंगी. आइए, पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 02:06 PM (IST)
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सुंबुल तौकीर खान और हर्ष राजपूत की फिल्म 'झाड़-फूंक' हाल ही में 30 अक्टूबर 2026 को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई है. राजन आर. वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे और यशपाल शर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसकी कहानी आस्था नाम की एक गर्भवती महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड राजवीर लापता हो जाता है. इसके बाद एक बुजुर्ग कपल उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन वहां आस्था को कुछ अजीब और डरावनी चीजें महसूस होने लगती हैं. 

फिल्म में झाड़-फूंक, अंधविश्वास और रहस्य का तड़का देखने को मिलता है. अगर आपको 'झाड़-फूंक' पसंद आई है, तो हम आपके लिए काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी 5 धांसू फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं.

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'शैतान'

अजय देवगन, आर. माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' काला जादू और वशीकरण पर आधारित है. इसकी कहानी कबीर और उसके परिवार की है, जो छुट्टियां मनाने फार्महाउस जाते हैं. वहां उनकी मुलाकात वनराज नाम के एक अजनबी से होती है.

झाड़-फूंक' आई पसंद? तो OTT पर देख डालें काला जादू और तंत्र-मंत्र पर बनी ये 5 धांसू फिल्में, कांप जाएगी रूह

धीरे-धीरे वो उनकी बेटी जाह्नवी को अपने वश में कर लेता है और उससे अपनी हर बात मनवाने लगता है. इसके बाद परिवार अपनी बेटी को उस शख्स के चंगुल से बचाने की कोशिश करता है. विकास बहल के निर्देशन में बनी यह फिल्म 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'राज 3'

अगर आपको काला जादू और तंत्र-मंत्र से जुड़ी फिल्में पसंद हैं, तो बिपाशा बसु, इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता की 'राज 3' भी देख सकते हैं. विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 सितंबर 2012 को रिलीज हुई थी.

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इसकी कहानी शनाया नाम की एक सफल एक्ट्रेस की है, जिसका स्टारडम एक नई एक्ट्रेस संजना की वजह से खतरे में पड़ जाता है. अपना करियर बचाने के लिए शनाया काले जादू का सहारा लेती है. इसके बाद कहानी में कई डरावने और रहस्यमयी मोड़ आते हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'बुलबुल'

तृप्ति डिमरी की फिल्म 'बुलबुल' भी हॉरर पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. अन्विता दत्त के निर्देशन में बनी यह फिल्म 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक ऐसी लड़की की है, जिसकी बचपन में शादी कर दी जाती है. समय के साथ वो बड़ी होती है और अपने घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है.

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इसी बीच गांव में पुरुषों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगती है. लोग इन घटनाओं को किसी चुड़ैल से जोड़ने लगते हैं. फिल्म में लोककथाओं, अंधविश्वास और रहस्य के जरिए डर का माहौल बनाया गया है. इसमें अविनाश तिवारी, राहुल बोस, परमब्रत चट्टोपाध्याय और पाओली दाम भी अहम किरदारों में हैं.

'एक थी डायन'

इमरान हाशमी, कोंकणा सेन शर्मा, कल्कि कोचलिन और हुमा कुरैशी की फिल्म 'एक थी डायन' भी इस लिस्ट में शामिल है. कन्नन अय्यर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 18 अप्रैल 2013 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी बोबो नाम के एक मशहूर जादूगर की है, जो बचपन से ही एक डायन के डर में जी रहा है. 

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बड़े होने के बाद भी उसे अजीब अनुभव होते हैं और वो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर की मदद लेता है. लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ी है. फिल्म में जादू-टोना, डायन और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा डर देखने को मिलता है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'कला'

तृप्ति डिमरी, बाबिल खान और स्वस्तिका मुखर्जी की फिल्म 'कला' भी हॉरर और रहस्य पसंद करने वालों को पसंद आ सकती है. अन्विता दत्त के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसकी कहानी कला नाम की एक सिंगर की है, जो अपने करियर में सफलता हासिल करना चाहती है. 

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लेकिन उसे अपनी मां की नाराजगी, करियर के दबाव और अतीत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में कला के मन के डर और उसके भीतर चल रहे संघर्ष को दिखाया गया है. इसमें तृप्ति डिमरी के अलावा बाबिल खान, स्वस्तिका मुखर्जी, अमित सियाल और समीर कोचर अहम भूमिकाओं में हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Nov 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
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